25.4 % نمو الرخص التجارية الجديدة باقتصادية رأس الخيمة في الربع الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أعلنت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، تحقيق نمو بالرخص الجديدة المصدرة بنسبة 25.4% خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلة 558 رخصة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية السنوية نحو 29% والرخص المهنية 22.4% مع ثبات نمو الرخص الصناعية.

وقالت أمينة قحطان، إن التقرير الصادر عن إدارة الشؤون التجارية في الدائرة أظهر تضاعف حجم رأس مال الرخص المصدرة بـ3.5 مرات ليصل إلى 224.1 مليون درهم مقابل 64.5 مليون درهم في الربع الأول 2023، وسجل رأس مال الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 326.5% والرخص المهنية بنسبة 43.1% والرخص الصناعية 5.2%.

وأضافت قحطان: سجل إجمالي حجم رأس مال الرخص السارية ليصل إلى 8.4 مليارات درهم، وشكلت الرخص التجارية نسبة 62.2% من إجمالي حجم رأس المال ونسبة 47.8% من إجمالي العدد، فيما شكلت الرخص الصناعية نحو 20% من إجمالي حجم رأس المال ونسبة 2.8% من العدد، في حين تشكل الرخص المهنية نسبة 49.3% من الرخص السارية و18.3% من حجم رأس المال.

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