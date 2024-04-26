حضور قوي للإمارات بمؤتمر الإيكاو للمطارات الخضراء في أثينا

المصدر: دبي ـ البيان

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شاركت الإمارات بأعمال مؤتمر المطارات الخضراء التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، الذي عقد مؤخراً في العاصمة اليونانية أثينا.

وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة، إن الإمارات حريصة على أن تكون جزءاً من الحوار الدولي المتعلق بصياغة مستقبل قطاع الطيران المدني، كما أنها داعم رئيسي للجهود الدولية الموجهة نحو تعزيز التحول نحو منظومة طيران خضراء بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وكذلك الرؤى والمستهدفات الوطنية للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف السويدي، أن مؤتمر المطارات الخضراء يمثل منصة مثالية تجمع بين جميع الشركاء المعنيين في صناعة الطيران، بما في ذلك شركات الطيران ومقدمي خدمات النقل الجوي ومطوري البنية التحتية، وغيرهم، ويتيح الفرصة للاطلاع على أحدث التطورات والتقنيات المرتبطة بالتحول نحو الاستدامة في المطارات، إضافة إلى فرصة استعراض الجهود المحلية في الدولة والخطوات المتقدمة التي تمت في هذا الاتجاه.

وأدارت الإمارات جلسة رئيسية خلال المؤتمر تحت عنوان «عصر وقود الطيران المستدام ووقود الطيران منخفض الكربون وغيرها من طاقات الطيران النظيفة»، والتي أدارتها المهندسة مريم البلوشي، نائب رئيس اللجنة المعنية بحماية البيئة التابعة لمجلس منظمة الأيكاو، ورئيس لجنة البيئة في الهيئة العربية للطيران المدني، رئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران بالدولة.

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