اختتام ناجح لمعرض دوموتكس بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم معرض دوموتكس الشرق الأوسط 2024، فعالياته المذهلة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بنجاح كبير، حيث حفل بالعديد من الإنجازات والعروض غير المسبوقة في صناعة الأرضيات. واستقطب الحدث، الذي افتتحه داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، قادة الصناعة والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

ويُعد نجاح دوموتكس الشرق الأوسط 2024، شهادة على الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها دبي في مشهد التجارة العالمية، وقدرتها على دفع الابتكار والنمو في صناعة الأرضيات. وشهد الحدث مشاركة أكثر من 100 عارض قدموا للزوّار أحدث الاتجاهات وأسهموا في تشكيل مستقبل الصناعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز