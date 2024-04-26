32 % انخفاض أسعار أقساط التأمين ضد المخاطر التعاقدية في أوروبا والمنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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أشار تقرير جديد صادر عن مارش، وسيط التأمين ومزود خدمات استشارات المخاطر، إلى أن متوسط أسعار أقساط التأمين ضد المخاطر التعاقدية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا انخفض بنسبة 32% خلال 2023.

وواصل التأمين ضد المخاطر التعاقدية، تأدية دور رئيسي في صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية خلال العام 2023، على الرغم من توجه الانخفاض العام السائد في مشهد عمليات الاندماج والاستحواذ. وفي هذا السياق ينفرد سوق الشرق الأوسط بجاهزيته للاستفادة من سلسلة مستقرة من الصفقات.

ويشير تقرير التأمين ضد المخاطر التعاقدية 2023: نظرة على العام، إلى أن الطلب على التأمين ضد المخاطر التعاقدية الذي يضمن للمشترين والبائعين الحماية من مخاطر اتفاقيات الاندماج والاستحواذ، ظل مرناً رغم الصعوبات التي تواجه البيئة الاقتصادية. وقام العملاء بشراء نسب أعلى من تغطية التأمين لكل صفقة في العام 2023، وذلك نظراً للتحديات الكبيرة التي واجهتها أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال العام بسبب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية وعلى مستوى الاقتصاد الكلي والتي ترافقت بانخفاض إجمالي قيمة الصفقات مقارنة بالعام الماضي. وارتفع متوسط الحد الذي تم شراؤه بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، ليقترب متوسط التأمين ضد المخاطر التعاقدية الآن من نسبة 34% من قيمة الصفقة، كما بدأت عدة شركات تأمين في العام 2023 باستهداف الصفقات مرتفعة القيمة في الشرق الأوسط.

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