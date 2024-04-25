معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية ينطلق في أبوظبي 20 مايو

المصدر: أبوظبي – البيان

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يقترب موعد إنطلاق معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2024في منطقة الشرق الأوسط بسرعة، حيث من المقرر أن يعقد من 20 إلى 22 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارضADNEC. حيث سيعرض الابتكارات الرائدة وأحدث التطورات في تكنولوجيا المركبات الكهربائية.

سيحصل زوارمعرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2024 على فرصة لتجربة قيادة أحدث الابتكارات في تكنولوجيا المركبات الكهربائية. تبرز هذه الميزة التسارع السريع والتشغيل الصامت الذي يميز المركبات الكهربائية الحديثة، موفرةً رؤى حول التطور في هندسة السيارات.

تعمل واحة التكنولوجيا في معرض ومؤتمر المركبات الكهربائيةEVIS ، والذي يعتبر مركزاً للابتكار، كمكان تعرض فيه الجامعات وحاضنات التكنولوجيا ورجال الأعمال أحدث ابتكاراتهم في مجال التنقل الكهربائي خلال EVIS.كما تستضيف واحة التكنولوجيا جائزة الابتكار الطلابي وجوائز الشركات الناشئة، مسلطاً الضوء على القادة الناشئين في قطاع المركبات الكهربائية.

يؤكد المهندسناصر علي البحري، المدير العام لـ نيرفانا للمعارض والمؤتمرات، على القيمة الفريدة لـ معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية:EVIS 2024 "هو حدث هام في التقويم للتنقل الكهربائي، إنه أكثر من مجرد مؤتمر، إنه منصة لا تبرز الابتكار فحسب، بل تشرك أيضاً جميع المشاركين في إمكانيات التنقل الكهربائي مع الفرص المميزة مثل واحة التكنولوجيا وتجربة القيادة في الهواء الطلق. الفكرة هي أن نعيش المستقبل الآن."

بينما يقود الشرق الأوسط الطريق نحو مستقبل مستدام، يقفمعرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2024 في طليعة هذا التحول، مقدماً مكاناً ديناميكياً لاكتشاف أحدث الاتجاهات، والتواصل مع قادة الصناعة، ومشاهدة التكنولوجيا التي ستحدد حلول النقل المستقبلية.

مع اقتراب الحدث، يستمر عدد التسجيلات واهتمام الزوار بـمعرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2024 في النمو يوماً بعد يوم، حيث يعكس هذا الاهتمام المتزايد الحماس والالتزام تجاه التنقل الكهربائي وحلول النقل المستدامة.

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