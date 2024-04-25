مكتب أبوظبي للاستثمار و"ريجنت" يطوران قطاع النقل البحري

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون جديدة مع شركة "ريجنت" لإنتاج الطائرات الشراعية الكهربائية لدعم خططها الهادفة إلى تطوير وتصنيع طائراتها الشراعية الكهربائية في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي.

وجاء توقيع الاتفاقية بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "ريجنت" على هامش فعالية "دريفت إكس"، المخصصة لاستعراض ابتكارات وحلول المركبات الذكية وذاتية القيادة، والتي تستضيفها حلبة ياس مارينا في أبوظبي يومي 25 و26 أبريل الجاري.

وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع خطط التوسع العالمية لشركة ريجنت، والتي استقبلت طلبات شراء لطائراتها تتجاوز قيمتها 9 مليار دولار من مختلف أنحاء العالم، في إطار سعيها لتوفير خدمات نقل المسافرين والبضائع بين المدن الساحلية بسرعة أكبر وبكلفة أقل. وتختص شركة ريجنت بتصميم الطائرات الشراعية الكهربائية، والتي تعتمد تقنية ديناميكية هوائية تمكنها من التنقل على الماء والطيران على بعد مسافة قصيرة من سطح الماء بسرعة الطائرات التقليدية وبتكلفة تشغيل قليلة تماثل تكلفة تشغيل القوارب البحرية.

وصُممت طائرة "ريجنت" الشراعية وفقًا لمعايير السلامة التي تتمتع بها الطائرات والمراكب البحرية الحديثة، وهي قادرة على السفر مسافة 180 ميلًا باستخدام تكنولوجيا البطاريات الحالية، مع إمكانية وصول المسافة إلى 500 ميل بمجرد توفر الجيل التالي من البطاريات، وذلك باستخدام البنى والأرصفة البحرية الحالية.

وبالاستفادة من المرافق والخدمات المتطورة التي يوفرها مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) ومنظومته التشريعية الداعمة، ستتعاون شركة "ريجنت" مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتوفير الاستثمارات والدعم اللازمين لتوسيع عملياتها العالمية في دولة الإمارات، بما في ذلك تطوير الكوادر الإماراتية، وسلاسل التوريد، وعمليات تجميع وتسليم الطائرات الشراعية. وتستهدف "ريجنت" إطلاق الاختبارات التجريبية باستخدام نموذج أولي للطائرة الشراعية خلال الأعوام القليلة المقبلة، على أن يتم تصنيع الطائرات الشراعية بالكامل في إمارة أبوظبي خلال 10 سنوات.

قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تواصل إمارة أبوظبي جهود تعزيز وتنمية الابتكار ونشره على نطاق واسع من خلال مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ويسعدنا التعاون مع شركة "ريجنت" والترحيب بها في أبوظبي للمساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع النقل البحري. وتعتبر أبوظبي من المراكز العالمية الرائدة في تطوير صناعات المستقبل، وستكون في طليعة المراكز العالمية التي تبدأ باعتماد الطائرات الشراعية الكهربائية، والتي ستحدث نقلة نوعية في مجال نقل المسافرين والبضائع بين المناطق الساحلية. ويسعدنا قيادة جهود التغير والتطوير في مجال التنقل، وتوفير العديد من فرص الأعمال للشركات على مدى السنوات القليلة المقبلة".

وقال بيلي ثالهايمر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ريجنت": "يمثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي فرصة استثنائية لشركتنا لدعم توسعنا العالمي وتلبية الطلب القوي لعملائنا في المنطقة. ومع وصول قيمة طلبات شراء طائراتنا الشراعية إلى 9 مليارات دولار وانتشارها بسرعة في جميع أنحاء الخليج والبحر الأحمر والمحيط الهادئ والمحيط الهندي وأوروبا، تزداد حاجتنا إلى تصنيع وتسليم الطائرات الشراعية بشكل فعال في هذه المناطق، ويسعدنا الدعم الكبير الذي قدمه مكتب أبوظبي للاستثمار، إلى جانب صندوق التنمية المستدامة التابع لمستثمرنا الحالي إيدج، حيث نعمل بشكل تعاوني لبناء مركز لشركة "ريجنت" في أبوظبي."

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز