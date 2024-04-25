دبي الوطنية للتأمين توافق على توزيع 10% أرباحاً نقدية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت شركة دبي الوطنية للتأمين، اجتماعها السنوي للجمعية العمومية برئاسة محمد بن خلف الحبتور، حيث أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من الأرباح بلغت 11.550 مليون درهم، كما أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح صافية قوية لعام 2023 بلغت 47.1 مليون درهم مع زيادة بنسبة 28 % في إيرادات التأمين مقارنة بالعام السابق.

بهذه المناسبة قال خلف بن أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين: «يسعدنا أن نعلن أن شركة دبي الوطنية للتأمين قد حققت نتائج فنية وربحية قوية خلال العام 2023. لقد حققنا إنجازات مهمة ونتوقع الاستفادة منها لضمان تحقيق عام مزدهر. ولا يزال التزامنا ثابتاً في توجيه شركة دبي الوطنية للتأمين خلال مرحلة النمو القادمة. نحن نؤيد بكل إخلاص استراتيجية الشركة، مع التأكيد على سياسة الاكتتاب الحكيمة، ومجموعة المنتجات المميزة، والمنهجية التي تركز على خدمة العملاء، والقدرات الرقمية المعززة. وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري للإدارة وشركاء الأعمال وموظفي الشركة المتفانين على دعمهم المستمر. وسوف نبني على هذا الإنجاز لمواصلة تقديم قيمة مضافة لحاملي وثائق التأمين والمساهمين.»

وقال أ.ر. سرينيفاسان، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين: «نحن سعداء بالنتائج المبهرة التي تحققت في عام 2023، وهي شهادة على الالتزام الثابت لفريقنا المتفاني في التكيف السريع مع بيئة ديناميكية. ويمكن أن يُعزى نجاحنا إلى جهودنا الرامية إلى إقامة علاقات قوية مع العملاء والشركاء، ومزيج الأعمال المتنوع، ونموذج الأعمال المرن، والتمويل القوي لتطوير نتائج فنية ممتازة. في عام 2023، حافظت شركة «ام بست» على تصنيف القوة المالية للشركة عند A- (ممتاز) وهذا الإنجاز يؤكد القوة المالية للشركة ومكانتها المعززة في السوق».

بالإضافة إلى ذلك، أوضح قائلاً: «نواصل توسيع قنوات التوزيع الخاصة بنا وتعزيز التحالفات الاستراتيجية من خلال نهج مركّز لمحفظة اكتتابنا في سوق الإمارات العربية المتحدة الذي يتسم بالتنافسية الشديدة، وبالتالي تسهيل النمو المستدام. نحن نتطلع إلى تعزيز معايير التميز في عام 2024 بتفاؤل متجدد وتركيز على الاستمرارية والتقدم، مؤكدين التزامنا بتقديم خدمة لا مثيل لها لعملائنا».

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