«وي ماركت بليس» في دبي تحصل على استثمار بـ10 ملايين دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «وي ماركت بليس» «WEE»، المتخصصة في تقديم خدمة توصيل سريعة وسلسة في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاحها في الحصول على استثمار جديد بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي (تشمل الأسهم والتسهيلات الائتمانية) من قبل مجموعة (SIG INVESTMENT)، ما يسهم في تعزيز الثقة في رؤيتها، ويرفع سقف تقييمها ليصل إلى 40 مليون دولار.

وتمكنت «وي ماركت بليس» من التميز في سوق التجارة الإلكترونية الرائج في دولة الإمارات، بفضل ما تقدمه من خدمات توصيل فائقة السرعة، والتزامها بتسليم الطلبات في غضون ساعة داخل دبي، وقد يمتد إلى اليوم التالي لبقية الإمارات، من خلال العمل مع شبكة حصرية من الشركاء الموثوقين، وهو ما يضمن منح العملاء الراحة وخدمات بجودة عالية، ليذكر هذا النظام بنموذج «امريكان تارغيت بلس».

وبفضل قيادة أناستازيا كيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي بالتعاون مع المؤسسين الشركاء أوليغ داشكيفيتش وسيرجي كوليكوف، يتوقع أن يحقق «وي ماركت بليس» خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التعاملات.

وقالت أناستازيا كيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «يمثل هذا الاستثمار لحظة محورية بالنسبة لنا، حيث يسهم في دفعنا نحو تصدر مشهد التجارة الإلكترونية في الإمارات، ويرفع من سرعة نمو الشركة، كما يساعدنا على تعزيز قدراتنا اللوجستية وتطوير فريقتا الاستثنائي وزيادة قوته»، وأشارت كيم إلى رؤية الشركة الاستراتيجية الهادفة إلى توفير تجربة رقمية مميزة للمستخدمين، عبر إثراء تطبيقها الذكي بخدمات جديدة ومبتكرة ضمن فئة الأزياء، ومن بينها إمكانية الشراء الجزئي، وتجارب القياس، والبث المباشر لأحدث صرعات الموضة.

وفي الوقت الذي ضخت فيه مجموعة (SIG INVESTMENT) 10 ملايين دولار في الشركة، كشفت «وي ماركت بليس» عن اختتامها بنجاح دورتها الاستثمارية بمبلغ إضافي قدره 2 مليون دولار أمريكي مقدمة من المساهمين الحاليين فيها، ما يشير إلى ما تتمتع به الشركة من إمكانيات هائلة مكنتها خلال العامين الماضيين من إقامة شراكات استراتيجية مع قادة الصناعة المحليين، والاستحواذ على اهتمام الجمهور في الإمارات العربية المتحدة.

وبعد حصولها في السابق على 6.5 ملايين دولار، تواصل الشركة توسعها داخل الدولة، كما تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات بهدف توسيع نطاق عمليتها في الإمارات، ودعم تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن خلال تبنيها نهج التفكير المستقبلي تعمل «وي ماركت بليس» حالياً على تطوير تطبيقها الذكي، حيث تسعى إلى توفير المزيد من الخدمات التسويقية، ومن بينها تأجير السيارات والمدفوعات وغيرها، كما تدرس الشركة حالياً إمكانية طرحها للاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد التزامها بالاستدامة والنمو على المدى البعيد.

ومن جهته، قال سامي محمد المحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة (SIG INVESTMENT): «عزز نمو شركة «WEE» السريع، مكانتها البارزة في السوق، ويؤكد فهمها لتفاصيل واستراتيجيات التجارة الإلكترونية، والتزامها الثابت بتقديم خدمات وتجارب فريدة للعملاء».

ويتوقع أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً يصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2027، كما يتوقع أن يتمكن قطاع التوصيل السريع على حصة كبيرة من السوق، وهو ما يزيد من فرص «WEE» للاستفادة من هذا السوق.

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