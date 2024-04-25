2.13 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» الربعية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن نتائجه المالية عن الربع الأول من العام 2024، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 26% ليصل إلى 2.43 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة، فيما بلغ صافي الأرباح 2.13 مليار درهم بعد خصم الضريبة.

وزادت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18% لتصل إلى 3.16 مليارات درهم. ونما إجمالي الأصول بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 594 مليار درهم، وارتفع إجمالي متوسط الأصول المنتجة للفوائد بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 492 مليار درهم.

وجاء النمو القوي في الأرباح مدفوعاً في المقام الأول بنمو قوي في القروض الممنوحة في قطاعات الأعمال الأساسية للبنك المتمثلة في مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد.

وواصلت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات تعزيز حصتها السوقية في دولة الإمارات والمنطقة، حيث سجلت نمواً في صافي القروض بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام 2024 وبنسبة 28% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتنتهج المجموعة استراتيجية تقوم على بناء علاقات مصرفية ناجحة عبر الممرات الاقتصادية الرئيسية في المنطقة، فبعد الحصول على الموافقة الرسمية في بداية العام 2024، أحرز البنك تقدماً ملحوظاً في الاستعدادات لافتتاح فرعٍ جديدٍ لمزاولة أعماله المصرفية في السعودية.

ويواصل البنك الاستفادة من نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق نمو ملحوظ في العلاقات المصرفية من خلال بناء أكثر من 1,500 علاقة مصرفية جديدة خلال الربع الأول من العام، معتمداً على منصاته الرقمية الذكية التي توفر حلولاً مبتكرة لإدارة هذه الحسابات ذاتياً.

وحافظت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد (بما فيها مصرف الهلال وأعمال البنك في دولة الإمارات) على أدائها القوي في الربع الأول، حيث سجلت رقماً قياسياً بإصدار ما يقارب 70 ألف بطاقة ائتمان خلال الربع الأول. كما ارتفع إجمالي القروض الشخصية بنسبة 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت قروض السيارات بنسبة 28%، فيما ارتفعت القروض العقارية بنسبة 26%، علاوةً على ذلك، انضم أكثر من 205,000 عميل جديد إلى بنك أبوظبي التجاري خلال الربع الأول، حيث تم فتح 84% من هذه الحسابات باستخدام القنوات المصرفية الرقمية.

وبفضل المؤشرات القوية التي يعكسها الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات في ضوء الاستثمارات المحلية الكبيرة، تمكن بنك أبوظبي التجاري من تحقيق نمو في صافي القروض بنسبة 5% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 وبنسبة 21% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي

ونجح بنك أبوظبي التجاري في جذب تدفقات كبيرة من الودائع، حيث ارتفع إجمالي قيمة ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة 6% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام الماضي وبنسبة 24% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ونجح البنك في استقطاب 152,000 عميل جديد من عملاء الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وجذب ودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 12 مليار درهم، حيث أصبحت تمثل 47% من إجمالي ودائع العملاء.

كما يسهم التقدم الكبير الذي يحرزه البنك في مجال الاستدامة في تعزيز قدراته على التكيف على المدى الطويل. ويحظى البنك بسمعة قوية تلعب دوراً أساسياً في تعزيز أدائه التشغيلي والمالي، فضلاً عن جهوده الدؤوبة لتعزيز حصته السوقية. وسجل البنك خلال العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة علامته التجارية بنسبة 8.7% لتصل إلى 10.5 مليارات درهم، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن وكالة الاستشارات المستقلة «براند فاينانس» الرائدة عالمياً لأعلى 500 بنك في العالم من حيث قيمة العلامة التجارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز