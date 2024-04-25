محاكم "دبي المالي العالمي" تؤكد مكانتها وجهة عالمية رائدة لفض المنازعات التجارية

المصدر: البيان

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كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إنجازاتها السنوية المُحققة على مدار عام 2023، حيث شهدت زيادة لافتة في الإقبال على النظام القضائي للمركز وهو النظام الأنجلوسكسوني (باللغة الإنجليزية) والذي يشكل مصدر دعم مهم للشركات العالمية في تسوية وحل أكبر نزاعاتها وأكثرها تعقيدًا، لتحتل بذلك محاكم المركز مكانة مميزة بين المحاكم المتخصصة الأكثر تفضيلاً للأطراف المتنازعة في تسوية الدعاوى الصغيرة للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وكذلك دعاوى الأفراد.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن استراتيجية محاكم المركز تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة وضع معايير جديدة وفعّالة في تسوية النزاعات القضائية، بما يرسخ مكانة دبي واحدةً من أهم وأفضل المراكز المالية إقليمياً وعالمياً.

وقال سموه: "زيادة الإقبال على النظام القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دليل جديد على ثقة الشركات الدولية في نزاهة المنظومة القضائية الناجزة في دبي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وجعلها الخيار الأول لحل نزاعاتها القضائية".

وأضاف سموه: "تواكب محاكم مركز دبي المالي العالمي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" واستراتيجية دبي الرقمية، وتخدم مجموعة متنوعة من القطاعات، ومنها قطاع الخدمات القانونية الحكومية. ومن هنا كان التركيز على تمكين محاكم مركز دبي المالي العالمي من الاضطلاع بشريحة خدمات تسوية المنازعات الأكثر تقدمًا في دولة الإمارات، وذلك بدعم من تطبيقات التكنولوجيا الذكية".

ووصل عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة الابتدائية ضمن محاكم المركز - بما في ذلك دعاوى التحكيم والدعاوى المضادة - 111 قضية بقيمة إجمالية قدرها 16.5 مليار درهم إماراتي، على الرغم من أن هذا الرقم تعرّض لتأثيرات ناجمة من القضايا الكبيرة المتعلقة بالتحكيم.

كما سجّلت المحكمة الابتدائية قيمة قضايا بلغت 228.8 مليون درهم في المتوسط. ووصلت القيمة الإجمالية للدعاوى المسجلة في دائرة دعاوى التحكيم في محاكم المركز في عام 2023 إلى 13.4 مليار درهم، بزيادة في القيمة تجاوزت نسبتها 994٪، حيث بلغ متوسط قيمة الدعاوى 955.2 مليون درهم.

وشملت الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية مجموعة من القطاعات؛ منها قطاع الخدمات المصرفية والمالية والعقارات وتجارة التجزئة والتصنيع، ونظرت نزاعات متعلقة بمخالفات العقود والإعسار واتفاقيات التحكيم وعقود العمل.

أما بالنسبة لسجل محاكم المركز في تعزيز ثقة جمهور الأعمال بموجب أحكام التنفيذ، فقد نظرت محاكم المركز ما مجموعه 325 دعوى تنفيذ في عام 2023.

كما نظرت محكمة الدعاوى الصغيرة وسجلت 522 دعوى في عام 2023. وجاءت هذه الدعاوى مدفوعة بالنزاعات المتعلقة بمخالفات العقود وقضايا الملكية والإيجار وعقود العمل والخدمات المصرفية والتمويل.

وفي دليل على الإقبال الذي حازته محكمة الدعاوى الصغيرة في تسوية نزاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغت الدعاوى المرفوعة في 2023 قيمة إجمالية قدرها 52 مليون درهم إماراتي، بزيادة بلغت نسبتها 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، كما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة في محكمة الدعاوى الصغيرة لعام 2023 مبلغًا قدره 105,000 درهم بزيادة نسبتها 9٪ عن عام 2022.

وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "في عام 2023، سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي أوجه إقبال متعددة في كل درجة من درجات التقاضي تقريبًا، وهذا ما يعكس الثقة المتزايدة في محاكم المركز لتسوية مجموعة متنوعة من النزاعات في المنطقة. كما أثبت حجم الإقبال على طلبات دعاوى التنفيذ قدرتنا في دعم جمهور الأعمال عبر شبكة تنفيذ وطنية وإقليمية ودولية قوية. ومن هنا نفتخر بالنجاح المتوالي الذي حققته محكمة الدعاوى الصغيرة، والتي رسّخت جدارتها باعتبارها آلية حيوية لمجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الساعية وقادرة على إرساء العدالة وسيادة القانون.

تعاون وشراكة

أبرمت محاكم مركز دبي المالي العالمي في العام 2023 اتفاقيات شراكة مع "غرف دبي" بهدف تقوية وتعزيز سُبل التعاون الوثيق ودعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولإمارة دبي، إضافة إلى واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية التي ستعزز فرص الوعي بخدمات الاقتصاد الرقمي المقدمة من محاكم المركز للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة للاقتصاد الرقمي التي تم إطلاقها حديثًا في إمارة رأس الخيمة.

من جانبه، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "شهدت محاكم مركز دبي المالي العالمي إنجازات كبيرة في الأداء خلال العام الماضي، ما يعكس نضج خدماتنا المقدمة والبنية التحتية التي نواصل تطويرها بهدف تلبية المقتضيات المنبثقة حديثًا التي يطلبها مستخدمي المحاكم. كما أن اعتماد إجراءات سهلة الاستخدام وتعزيز تجربة المحاكم الشاملة ومواكبة سُبل الوصول الفعال والأقل تكلفة إلى إجراءات تسوية المنازعات هي من الركائز الأساسية لعملنا، كما أننا مستمرون في العمل جنبًا إلى جنب مع الكيانات الوطنية بهدف ضمان دعم الطموحات الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات، إضافة إلى أن الاستراتيجيات المستقبلية لمحاكم المركز ستواصل تمكين الجمهور من الوصول النزيه والقوي إلى مجموعة فعالة من خدمات تسوية المنازعات.

خدمات إضافية

وتمثل التطور الأبرز في الخدمات الإضافية التي تقدمها محاكم المركز في النمو الهائل في تسجيل الوصايا؛ ففي عام 2023، سجلت خدمة الوصايا أكثر من 1500 وصية، بزيادة نسبتها 26٪ عن عام 2022. علاوةً على ذلك، ارتفع إجمالي عدد طلبات تنفيذ الوصايا بواقع 28 وصية في عام 2023، بزيادة نسبتها 21٪ عن عام 2022.

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