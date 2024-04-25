الإمارات الإسلامي يُسجّل أرباحاً قياسية بلغت 811 مليون درهم للربع الأول من عام 2024

المصدر: البيان

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ارتفعت أرباح الإمارات الإسلامي إلى مستوى قياسي بلغ 811 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024 بزيادة بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقد جاء هذا النجاح المالي المتميز نتيجة النمو القوي بنسبة 19% في إجمالي الدخل ومدعوماً بارتفاع كل من مصادر الدخل الممول وغير الممول، وهو ما يُعد بمثابة دليل على بيئة الأعمال السليمة والراسخة وكفاءة الإدارة المالية الإستراتيجية في المصرف. وبالإضافة إلى ذلك، تأتي الزيادة الملحوظة في الأرباح التشغيلية بنسبة 28% تأكيداً على الكفاءة التشغيلية للمصرف، وتعكس ايضاً التوقعات الاقتصادية الإيجابية في مشهد الاقتصاد الإقليمي المزدهر.

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