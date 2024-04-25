908 صفقات عقارية بـ1.85 مليار درهم بدبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، نحو 1.85 مليار درهم تمت عبر 908 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 739 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم، منها 40 مبايعة لأراضٍ، و659 مبايعة لوحدات سكنية و40 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المبايعات من حيث القيمة بـ138 مليون درهم عبر 54 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 133 مليون درهم نتجت عن 158 صفقة، وثالثاً منطقة مدينة نخلة جميرا بـ130 مليون درهم عبر 13 صفقة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 316 مليون درهم تمت عبر 155 معاملة، منها 33 رهناً لأراضٍ، و103 رهون لوحدات سكنية، و19 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 14 هبة بقيمة 103 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز