8000 صانع قرار في النسخة الثانية من قمة التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، تقام فعاليات النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية يومي 6 و7 مايو المقبل في مدينة جميرا.

وستجمع القمة، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 8000 من صنّاع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة لمناقشة آخر الابتكارات والتحديات وعرض ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة. ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية العالمي نمواً سريعاً ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 608 مليار دولار عالمياً بحلول 2029، وفقاً لشركة موردور إنتلجنس المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات. ورغم التراجع بالعديد من الأسواق العالمية، يتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 8% خلال الفترة بين عامي 2024 و2029. ومع ازدهار الشركات الناشئة وازدياد رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطناً لأكثر من 800 شركة ناشئة في المجال بقيمة 15.5 مليار دولار بحسب بيانات شركة ديل روم.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «تضم دبي حوالي 60% من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً. من المهم أن يجتمع قادة القطاع لمناقشة التحديات والفرص المقبلة في ظل النمو غير المسبوق الذي يشهده القطاع. وستجمع القمة أبرز الشخصيات الفاعلة في مجال التكنولوجبا المالية عبر الاستفادة من الموضوعات والأجندة المطروحة والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار والشمولية والنمو على مستوى العالم».

نقاش وحوارات

وتستضيف القمة سلسلة من حلقات النقاش والحوارات الجانبية سيشارك فيها مجموعة مبهرة من المتحدثين المحليين والدوليين.

فائزون

سيشكل نهائي كأس العالم للتكنولوجيا المالية حدثاً مهماً خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية. حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في كأس العالم للتكنولوجيا المالية في اليوم الثاني من القمة، حيث سينال الفائزون استثماراً يصل إلى مليون دولار. وتتوافق النسخة الثانية من القمة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

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