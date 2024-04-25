42.5 مليار درهم قيمة المشاريع المسندة بالإمارات في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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نجح سوق المشاريع في الإمارات في الحفاظ على مكانته كثاني أكبر أسواق المشاريع على مستوى دول التعاون خلال الربع الأول من عام 2024، لتصل القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في الإمارات إلى 11.5 مليار دولار (42.5 مليار درهم)، وكشف تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية الصادر عن شركة كامكو للاستثمار لشهر أبريل 2024، أنه على الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع الإنشاءات مرة أخرى على نصيب الأسد، وجاء في صدارة القطاعات التي شهدت أعلى قيمة لترسية المشاريع الجديدة في الإمارات، مستحوذاً على نسبة 52.2 % من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدولة خلال الربع الأول من عام 2024، بقيمة بلغت 6.0 مليارات دولار (22 مليار درهم)، وفي المقابل، كان القطاعان الصناعي والنفطي من أكبر القطاعات التي شهدت نمو قيمة العقود المسندة خلال الربع الأول من عام 2024.

إذ قفزت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في القطاع النفطي بأكثر من سبعة عشر ضعفاً، لتصل إلى 3.2 مليارات دولار (11.8 مليار درهم) في الربع الأول من عام 2024، مقابل 190 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023. وبالمثل، قفزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع الطاقة بأكثر من 12 ضعفاً، لتصل إلى 1.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، مقابل 86 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يشهد القطاع الاقتصادي غير النفطي في الإمارات، والذي ساهم بنحو 70 % من النمو المسجل في عام 2023، المزيد من التحسن في عام 2024.

ووفقاً لمجلة ميد، بلغت القيمة الإجمالية لمؤشر سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاريع الجارية، كما في أبريل 2024، حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي، ومن حيث التمثيل القطاعي، تم تصنيف نسبة 68.6 %، أو 479.4 مليار دولار أمريكي من مشاريع الدول الخليجية قيد التنفيذ حالياً، كعقود قطاع إنشاءات، يليه قطاع النقل، الذي حصل على نسبة 11.8 %، أو ما يعادل نحو 82.7 مليار دولار.

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