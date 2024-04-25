«إل بي» الكورية تشارك في قمة AIM للاستثمار

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت قمة AIM للاستثمار 2024، أمس مشاركة «شركة إل بي للاستثمار»، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة رأس المال الاستثماري الكورية، في فعاليات دورتها الـ13 والتي من المقرر عقدها تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً»، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ونجحت الشركة الكورية التي تبلغ قيمة أصولها 1.2 تريليون دولار، وتأسست عام 1996 بالحصول على تصنيف درجة A+ في إدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة (SMBA)، كما استطاعت توسيع نطاق تواجدها عالمياً. وخلال مشاركتها في القمة، تستعرض الشركة أعمال محفظتها الاستثمارية المتنوعة.

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