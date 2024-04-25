«عمومية E7» توافق على تقسيم سهم المجموعة إلى 10

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «E7» المزود المتخصص في مجال خدمات الطباعة التجارية، والحلول الأمنية، والتعبئة والتغليف المستدام، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن عقد جمعيتها العمومية الأولى كشركة مدرجة، برئاسة أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة المجموعة.

ووافق مساهمو مجموعة E7 على تقسيم أسهم مجموعة E7، حيث يجب تقسيم كل سهم صادر بقيمة 2.5 درهم من رأسمال الشركة إلى عشرة أسهم، بحيث تكون قيمة كل سهم 0.25 درهم من رأس المال الشركة في الربع الثاني من العام الجاري.

ويبلغ رأسمال الشركة 524.81 مليون درهم، مقسمة إلى 2,09 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 درهم للسهم، مدفوعة بالكامل كأسهم نقدية.

وقال أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة المجموعة: «نرحب بجميع مساهمينا في اجتماع الجمعية العمومية الأول، حيث نرى فيه خطوة هامة أخرى في رحلة مجموعة E7، كشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2023».. كما وافق المساهمون في

اجتماع الجمعية العمومية على البيانات المالية للمجموعة لعام 2023 حيث حققت المجموعة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 10 % على أساس سنوي، ليصل إلى 631.9 مليون درهم. وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذه الفترة بنسبة 45 % على أساس سنوي، لتصل إلى 171.1 مليون درهم.

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