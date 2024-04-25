«أي إم بست»: شركات التأمين بالإمارات تكيّف أوضاعها لتتواءم مع الأحوال الجوية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة أي إم بست زيادة عدد المطالبات لشركات التأمين على السيارات والعقارات بسبب الأحوال الجوية الأخيرة في دولة الإمارات. وأشار بيان للشركة بعنوان «شركات التأمين في الإمارات تُكيّف أوضاعها لتتواءم مع اتجاهات الأحوال الجوية المتغيّرة»، إلى أن تغطية إعادة التأمين واسعة النطاق، من شأنه أن يبقي التكلفة التي تتحمّلها شركات التأمين الرئيسية في الدولة عند مستوى معقول.

قطاع السيارات

يُعد قطاع السيارات القطاع الأكثر تضرراً. وتشمل سياسات التأمين الشامل للسيارات في دولة الإمارات عادةً التغطية التأمينية ضد الفيضانات؛ ومع ذلك، يختار شريحة قليلة جداً هذا الخيار، حيث يلجأ معظم العملاء إلى اختيار سياسات أرخص لمسؤولية الطرف الثالث.

لقد أثرت اتجاهات الطقس المتغيّرة على سلوك شركات التأمين في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي (GCC). وفي عام 2023 وبداية عام 2024، تم رصد ارتفاع عواصف البرد وهطول الأمطار الغزيرة التي تسببت بشكل ملحوظ في فيضانات مفاجئة، مثل تلك التي حدثت في نوفمبر 2023 ومارس 2024.

إجراءات

وبدأت بعض شركات التأمين في اتخاذ إجراءات لتقليل الخسائر المحتملة من خلال اتباع أساليب لتخفيف حجم الخسائر؛ على سبيل المثال، إرسال إشعارات للمستهلكين أثناء فترات هطول الأمطار الغزيرة، أو تشجيع بناء المظلات لتقليل خسائر السيارات المحتملة من أضرار البرد.

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