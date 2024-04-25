71 % من المستثمرين الأفراد بالإمارات يمتلكون أسهماً بشركات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر استطلاع حديث أن 71 % من المستثمرين الأفراد في الإمارات يمتلكون أسهماً في شركات متخصصة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي.

وهذا يُبرز الإدراك الواسع النطاق لإمكانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من حيث كونها قوة دافعة للابتكار وميّزة تنافسية. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته منصة «إيتورو eToro»، إن تفاعل المستثمرين الأفراد في الإمارات مع الذكاء الاصطناعي يتخطى نطاق الأسهم المتوفرة في محافظهم الاستثمارية.

وعند سؤالهم عن إمكانية استخدام أو خططهم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، على غرار «شات جي بي تي» لاختيار استثماراتهم أو تعديلها، أفاد 39 % منهم بأنهم يستخدمون بالفعل مثل هذه التقنيات، ويأتي جيل الألفية في طليعة هذا الاتجاه، حيث يستخدم 40 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً مسبقاً تقنيات الذكاء الاصطناعي، يليهم مباشرة مستثمرو جيل طفرة المواليد والجيل «إكس» بنسبة 39 % و38 % على التوالي.

وبالنسبة للمستثمرين من الجيل «زد»، تنخفض النسبة إلى 33 %.

ولتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الاستثمار المستقبلية، أفاد 52 % من المستطلعين أيضاً بأنهم سيكونون منفتحين على تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوجيه أو تعديل محافظهم الاستثمارية في المستقبل.

وهذا الاتجاه يتحدى الصور النمطية للأجيال، وتأتي مجموعات المستثمرين الأكبر سناً في مقدمته.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز