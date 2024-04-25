«القابضة» تستحوذ على 49 % في «بيليناري»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «القابضة» (ADQ)، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة «بيليناري» (Plenary Group) الأسترالية المستقلة، بهدف تسريع تطوير البنية التحتية العامة والاجتماعية من خلال استثمارات استراتيجية.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «القابضة» (ADQ) بالاستحواذ على حصة 49% في «بيليناري»، بما في ذلك جميع الأسهم التي تعود ملكيتها حالياً لصندوق التقاعد الكندي «صندوق الودائع والتوظيف في كيبيك - CDPQ» الذي سيواصل الاستثمار في مجموعة من الأصول الأسترالية لمجموعة «بيليناري» وسيظل المساهم الرئيسي في أعمال المجموعة في منطقة الأمريكيتين.

وسيتم توجيه المساهمة الاستثمارية لشركة «القابضة» (ADQ)، لدعم طموحات مجموعة «بيليناري» وتعزيز نموها في أسواقها الرئيسية في أستراليا والشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا.

ومن خلال هذه الشراكة، يعتزم الطرفان إنشاء منصة للاستثمارات المشتركة تركز على الفرص الاستثمارية في البنى التحتية العامة والاجتماعية ضمن مناطق جغرافية ذات فرص نمو عالية، مثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وقال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في «القابضة» (ADQ): «تمثل هذه الشراكة بداية أعمالنا في أستراليا، وتعكس التزام «القابضة» (ADQ) بإبرام شراكات تعزز استراتيجيتها الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق قيمة إضافية على المدى البعيد وتوفير عوائد مالية مستدامة».

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