تعاون بين «العربي الصيني» وسيدات ورجال أعمال الأردن- الإمارات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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استضاف مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، أمس بمقر المجلس في أبوظبي، وفداً يضم مسؤولي 25 شركة صينية بقطاع الصناعات، كما ضم الوفد الصيني عدداً من أعضاء «المجلس العربي الصيني للأعمال».

حضر اللقاء وفد من مكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وعدد من أعضاء مجلسي «سيدات» و«رجال» الأعمال الأردني الإماراتي. وتم توقيع اتفاقيتي تعاون بين المجلس العربي الصيني للأعمال ومجلسى «سيدات» و«رجال» الأعمال الأردني الإماراتي.

وقع الاتفاقيتين عن الجانب الصيني الدكتورة شيماء بهاء الدين رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس العربي الصيني للأعمال والثقافة، ومن الجانب الإماراتي الدكتورة أمل عبد الله الهدابي رئيس مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، ومحمد صايل المعايطة رئيس مجلس رجال الأعمال الأردني- الإماراتي.

تطوير التعاون

وقالت الدكتورة أمل الهدابي: نؤكد استعدادنا الدائم لتقديم الدعم وتطوير مجالات التعاون والأعمال بين القطاع الخاص وتشجيع رجال وسيدات الأعمال على اكتشاف الفرص الاستثمارية في الدولتين، والتعريف بمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال والمحفزات الاقتصادية لدعم سهولة تأسيس وممارسة الأعمال، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين الصديقين.

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