816 مليون درهم مكاسب سوق دبي بدعم أسهم القطاع المالي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.02%، أو ما يعادل نقطة، مسجلاً مستوى 4167.33 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 816 مليون درهم بدعم مكاسب أسهم البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في دبي من 711.09 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 711.91 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقاد سهم «الخليج للملاحة» ارتفاعات 14 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 5.1% ليغلق عند 7.55 دراهم، ليستحوذ السهم على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 142.4 مليون درهم، تعادل 26.1% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 546.2 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بـ131.7 مليون درهم ليغلق عند 8.23 دراهم. وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الرمز 9.7%، والإمارات دبي الوطني 3.8%، وبنك المشرق 2.3%، ومصرف عجمان 1.6%.

من جهة أخرى، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9045.03 نقطة متراجعاً هامشياً بـ0.07%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 207.9 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 86.2 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 59.4 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أسهم بريسايت 4.8%، وبيانات 4.1%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.1%، وسوداتل للاتصاﻻت 3.4%. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 990.6 مليون درهم في سوق أبوظبي، و546.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 398.4 مليون سهم عبر تنفيذ 26.4 ألف صفقة.

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