بورصة أستانا تنضم إلى منصة «تبادل» الرقمية في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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انضمت بورصة أستانا الدولية رسمياً إلى منصة «تبادل» الرقمية التي أسسها سوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف تعزيز التداول المشترك بين الجانبين. ويسهم هذا التعاون في تحسين السيولة وتبسيط آليات التداول بالنسبة للمستثمرين، من خلال إتاحة الأوراق المالية الخاصة ببورصة أستانا الدولية للتداول الرقمي. وتوفر منصة تبادل وصولاً عن بُعد لشركات الوساطة التابعة للسوقيين الماليين، مما يؤكد حرصهما تجاه ترسيخ العلاقات وتعزيز التعاون. كما تسهم المنصة في تعزيز الفرص الاستثمارية للأسواق الإقليمية والعالمية الأعضاء فيها.

وتضم المنصة حالياً سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين وسوق مسقط للأوراق المالية. ويندرج انضمام بورصة أستانا الدولية إلى المنصة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تم توضيح ذلك في مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في يونيو 2023. وتعزز هذه الخطوة إمكانات المنصة لتوفر للمشاركين والمستثمرين المتداولين تجربة تداول وتسوية سلسة وفعالة. كما تشهد شركات التبادل والوساطة الأجنبية مراحل متفاوتة حالياً عند انضمامها لمنصة تبادل.

وتم الاعتراف بشركة فريدوم فاينانس جلوبال كشركة وساطة من كازاخستان لمنصة تبادل، بينما انضمت شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية كعضو متداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتبذل المنصة جهوداً مستمرة لضم مزيدٍ من المشاركين المتداولين من السوقين الماليين، مع تزويد أعضاء سوق أبوظبي للأوراق المالية بوصول إلى الأوراق المالية الخاصة ببورصة أستانا الدولية المقومة بالدولار الأمريكي.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يفتح انضمام بورصة أستانا الدولية إلى المنصة المجال أمام المستثمرين للوصول إلى الفرص الاستثمارية في كازاخستان ودولة الإمارات بشكلٍ مباشر. وتشكل هذه الخطوة مرحلة مميزة بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة تبادل».

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