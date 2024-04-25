«بي اتش إم» تقدم آلية الاستقرار السعري بسوق دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «بي اتش إم كابيتال»، عن حصولها على موافقة سوق دبي المالي لتقديم وممارسة آلية الاستقرار السعري للأسهم الحديثة الإدراج في السوق. وستكون سلسلة متاجر «سبينس»، أول شركة ستستفيد من هذه الخدمة، بعد إدراجها في السوق، في أعقاب طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في الفترة ما بين 23 و30 أبريل الجاري.

صفقات الاستقرار وبموجب هذه الموافقة، يمكن للشركات حديثة الإدراج، تعيين «بي اتش إم كابيتال» مديراً للاستقرار السعري، بحيث تدخل في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في السوق لفترة زمنية معينة تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق دبي المالي وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من ذلك التاريخ، وفقاً لقواعد السوق وحسب الأنظمة والقوانين المعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي اتش إم كابيتال»: «نحن سعداء لمنحنا الموافقة التنظيمية لتقديم وممارسة آلية الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في سوق دبي المالي، وذلك بعد الطرح الأولي، حيث تسهم هذه الآلية التي تتماشى مع المعايير العالمية، في تعزيز الشفافية من خلال ضبط الطروحات الجديدة سعرياً من ناحية البيع والشراء، بما يقلل المضاربات ويدعم استقرار أسعار هذه الأسهم ويزيد من حركة التداولات في السوق».

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