شراكة بين سوق أبوظبي العالمي و«هاكن» للارتقاء بأمن البلوك تشين

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع سوق أبوظبي العالمي، وشركة «هاكن»، المتخصصة عالمياً في التدقيق الأمني لتقنية البلوك تشين، مذكرة تفاهم لوضع معايير جديدة لأمن البلوك تشين والامتثال لها، حيث تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التعاون الفريد بين الجهتين بهدف إنشاء معيار عالمي رائد لتقييم الأمن في قطاع البلوك تشين.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي مع شركة هاكن لتطوير معايير الأمان وحلول المراقبة على طول السلسلة، وذلك فيما يتعلق بإطار عمل تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات في سوق أبوظبي العالمي، بما يضع كلاً من سلطة التسجيل وهاكن في طليعة مشهد تعزيز المنظومة الشاملة لأمن البلوك تشين..

وتتمثل أبرز مجالات التعاون في تطوير معايير الأمن والامتثال ووضع ترتيبات متطورة لمراقبة تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات، وتطوير حلول المراقبة المعززة بالذكاء الاصطناعي

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «نلتزم في سوق أبوظبي العالمي بوضع معايير عالمية متكاملة في مجال الامتثال التنظيمي من خلال الاستفادة من قدرات تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي. وتعكس شراكتنا مع هاكن نهجنا المبتكر والتزامنا بتحقيق التميز. وإننا نقدم في سوق أبوظبي العالمي، من خلال دمج التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، نموذجاً تنظيمياً متميزاً يعزز الشفافية والأمن والثقة في المشهد الرقمي، حيث يمثل هذا الاتفاق دفع حدود الابتكار في مجال تقنيات المراقبة».

وأكد ديما بودورين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هاكن على أهمية هذا التعاون، قائلًا: «ممتنون للغاية لإتاحة الفرصة لنا لدعم سوق أبوظبي العالمي في هذا المشروع الرائد. إن خبرتنا في العمل مع القطاعات العامة، والتي تشمل عمليات التدقيق التي قمنا بها للبنية التحتية الأوروبية لخدمات البلوك تشين وتعاوننا مع الهيئات الحكومية، توفر أساساً متيناً لهذه الشراكة».

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