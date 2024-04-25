«دناتا» تعيّن مسؤولاً عن عمليات المطار العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «دناتا»، الشركة العالمية لخدمات الطيران والسفر، تعيين كلايف سوف ـ هوبكنز في منصب نائب رئيس أول دائرة عمليات المطار العالمية. وسيكون مقره دبي، ويرفع تقاريره إلى ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا. وسيتولى كلايف، بموجب منصبه الجديد، الإشراف على أعمال دناتا العالمية للمناولة الأرضية والشحن في 97 مطاراً في 16 دولة، ويدير فريقاً يضم أكثر من 37 ألف متخصص في مجال الطيران يركزون على العملاء، ما يضمن جودة عالية وخدمات آمنة لأكثر من 330 عميلاً من شركات الطيران.

ويتمتع كلايف بخبرة دولية واسعة في مجال الاستراتيجية التجارية وتطوير الأعمال، حيث شغل العديد من المناصب القيادية العليا في «سويسبورت»، و«سيرفيس إير»، و«آفيايارتنر»، والخطوط الجوية القطرية، و«شركة أبوظبي القابضة».

ورحب ستيف ألين بتعيين كلايف في فريق الإدارة الدولية لمجموعة دناتا. وقال: «يتمتع كلايف بالخبرة والمهارات اللازمة لدفع استراتيجيتنا للنمو وضمان الجودة والخدمات الآمنة، مع التركيز المستمر على الأفراد والاستدامة عبر عملياتنا العالمية. ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز أعمالنا وعروضنا». وتقدم دناتا، التي تأسست عام 1959، خدمات المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة في 38 دولة عبر القارات الست.

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