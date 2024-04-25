«كابسات» 2024 يستضيف النسخة الثالثة من صالون الإنتاج المشترك في المنطقة

المصدر: دبي - وام

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يستضيف معرض «كابسات» 2024 في دورته الثلاثين، النسخة الثالثة من صالون الإنتاج المشترك، بالشراكة مع «إتش كونسلت» المختصَّة في مجال تشجيع الاستثمار في المحتوى العربي، وذلك خلال انعقاده من 21 إلى 23 مايو القادم، في مركز دبي التجاري العالمي. ويجمع صالون الإنتاج المشترك شركات الإنتاج ومنصات المشاهدة، وشبكات التلفزيون، ومستثمري المحتوى، وممثلي العلامات التجارية، على مسرح «كونغرس المحتوى»، المخصص لجلسات النقاش حول المحتوى.

ويعد الملتقى منصة مهمة لاستكشاف فرص الإنتاج المشترك والاستثمار، التي تهدف إلى إنشاء محتوى تلفزيوني وسينمائي عربي، يستهوي الجماهير العالمية، بغرض صياغة أسس تجارية واقتصادية مستدامة، لتصدير الإنتاج العربي بشكل عام.

وأكدت هبة كُريم مؤسسة صالون الإنتاج المشترك، أهمية «كابسات» في مجال الإعلام، حيث يشكل التنوع الكبير الذي يحتفي به المعرض عاملاً مهماً، ويوفر محطة متكاملة للمشاركين والمنتجين ومحطات البث المتنوعة، للاطلاع على التكنولوجيا الجديدة، والكاميرات ومعدات التصوير السينمائي، انتهاءً بالخدمات التي تدعم بث محتواهم.

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