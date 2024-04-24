8000 من صناع القرار في النسخة الثانية لقمة دبي للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي ـ البيان

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ينظم مركز دبي المالي العالمي النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية على مدى يومي 6 و7 مايو في مدينة جميرا. وستجمع القمة أكثر من 8000 من صنّاع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة لمناقشة آخر الابتكارات والتحديات وعرض ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية العالمي نمواً سريعاً ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 608 مليارات دولار عالمياً بحلول عام 2029 وفقاً لشركة موردور انتلجنس المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات. وعلى الرغم من التراجع الذي تشهده العديد من الأسواق العالمية، من المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو سنوي مركباً يزيد على 8 بالمئة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2029.

وستمنح قمة دبي للتكنولوجيا المالية الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة المجال منصة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية النامي في المنطقة وخارجها. مع ازدهار الشركات الناشئة وازدياد رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطناً لأكثر من 800 شركة ناشئة في المجال بقيمة 15.5 مليار دولار بحسب بيانات شركة ديل روم. ستمثل النهضة المالية والتمويل الصديق للبيئة والتأثير وقيادة الاستثمار والأطر التنظيمية والديناميكيات المالية العالمية والتكنولوجيا المالية 2.0 المواضيع الرئيسية للقمة، عاكسةً التحول الذي يشهده القطاع المالي ويقوده الابتكار والشمولية والتأثير.

تحديات وفرص

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «تضم دبي حوالي 60 بالمئة من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً. من المهم أن يجتمع قادة القطاع لمناقشة التحديات والفرص المقبلة في ظل النمو غير المسبوق الذي يشهده القطاع. ستجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية أبرز الشخصيات الفاعلة في مجال التكنولوجيا المالية عبر الاستفادة من الموضوعات والأجندة المطروحة والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار والشمولية والنمو على مستوى العالم».

نقاش وحوارات

تستضيف قمة دبي للتكنولوجيا المالية سلسلة من حلقات النقاش والحوارات الجانبية سيشارك فيها مجموعة مبهرة من المتحدثين المحليين والدوليين. تشمل قائمة المتحدثين في قمة هذا العام أكثر من 20 من الشخصيات القيادية لأهم في المؤسسات المالية من بينهم معالي عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، فيل منيسي محافظ المصرف المركزي الاسواتيني، شيا سيري محافظة مصرف كمبوديا الوطني، مارتن غالستيان محافظ مصرف أرمينيا المركزي وجون روانجومبوا محافظ مصرف رواندا الوطني. كما سيشارك الدكتور إدوارد سكلونا محافظ مصرف مالطا المركزي في نقاشات القمة. كما سيشارك في الجلسات المنعقدة على هامش القمة، أدينا تي فريدمان رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لسوق ناسداك للأوراق المالية، نيك دريكمان الرئيس التنفيذي لمصرف جوليوس آند بير وشركائه، يي سين هانغ الرئيسة والرئيسة التنفيذية لشركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز، وجيم ديمار رئيس الأسواق العالمية في بنك أمريكا، إضافة إلى عدد كبير من روّاد القطاع المالي العالميين.

ويتصدر قائمة المتحدثين معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، فيصل بلهول نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي ورئيس مجلس إدارة جي آند اف القابضة.

فائزون

سيشكل نهائي كأس العالم للتكنولوجيا المالية حدثاً مهماً خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية. حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في كأس العالم للتكنولوجيا المالية في اليوم الثاني من القمة، حيث سينال الفائزون استثماراً تصل قيمته إلى مليون دولار أمريكي. نظمت قمة دبي للتكنولوجيا المالية المسابقة في إطار دعم النمو وتشجيع التعاون العالمي والابتكار الثوري اللذين يشكلان عاملاً أساسياً في تحول القطاع المالي العالمي.

تتوافق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، حيث نسعى من خلال هذه القمة إلى تشجيع التعاون والابتكار المشتركين، إيماناً منا بدورهما الحاسم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً. كما تقدّم القمة فرصة فريدة للاطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية وإمكانياتها لتسريع وتيرة التقدم في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

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