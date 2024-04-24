«سيكتيجو» توفر «جيسيك» حلول أمان شاملة لأجهزة أمن إنترنت الأشياء

المصدر: دبي ـ البيان

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قال كيفن وايس، الرئيس التنفيذي لشركة سيكتيجو خلال معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال» 2024، نحن ملتزمون بمساعدة الشركات على التغلب على تحدياتها الفريدة. من خلال مجموعة متكاملة من حلول الشهادات الرقمية (بما في ذلك S/MIME)، وإدارة PKI، وأمن إنترنت الأشياء، وخدمات الإدارة. شهاداتنا الرقمية موثوقة من قبل جميع المتصفحات والأجهزة الرئيسية، مما يضمن أمان مواقع العملاء والبرامج والبريد الإلكتروني والمستندات، وتسمح منصة إدارة دورة حياة الشهادات CLM الخاصة بنا للشركات بإصدار الشهادات الرقمية وإدارتها وإلغائها بسهولة على نطاق واسع. إضافة إلى ذلك، نوفر حلول أمان شاملة لأجهزة أمن إنترنت الأشياء، مثل إدارة هوية الجهاز، والتشغيل الآمن، وتحديثات البرنامج الثابتة الآمنة. نحن نحتفظ بتركيز قوي على الابتكار ورضا العملاء لمساعدة الشركات من جميع المستويات والصناعات على مواجهة تحديات أمان وخصوصية البيانات الرقمية الخاصة بها.

وقال وايس: «أطلقنا خلال المعرض حلول SCM Pro، الفريدة من نوعها والتي تعزز من أداء وقدرة إدارة دورة حياة شهادات المؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين المؤسسات الكبيرة والأسواق المتوسطة. تشهد الصناعة تحولاً نحو فترات حياة أقصر للشهادات، مع تحرك شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل جوجل نحو الحد الأقصى لصلاحية الشهادات SSL التي تبلغ 90 يوماً (بدلاً من الصلاحية التي تدوم عاماً كاملاً في الوقت الحالي). تؤدي الشهادات التي تنتهي صلاحيتها في غضون 90 يوماً إلى زيادة ما لا يقل عن خمسة أضعاف عدد الشهادات الخاضعة للإدارة، مما يعني زيادة خمسة أضعاف العمل بالنسبة للشركات التي لا تزال تديرها يدوياً، وذلك يؤكد على الحاجة إلى حلول الإدارة الآلية لدورة حياة الشهادات. ويُعني إطلاق SCM Pro أن المؤسسات التي كانت في السابق يمكنها فقط إدارة شهاداتها يدوياً، أصبح الآن لديها رؤية آلية واحدة لكل شهادة عامة في ممتلكات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بغض النظر عن جهة الإصدار - ولم تعد بحاجة إلى القلق بشأن التجديدات أو الإلغاءات أو الاستبدالات».

وأضاف: "شركتنا لديها وجود قوي في السوق، حيث تتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً وسجل رائع من إصدار أكثر من مليار شهادة. نحن نلبي احتياجات عدد كبير من العملاء، حيث يعتمد أكثر من 700000 شركة على حلول الأمن الرقمي لدى سيكتيجو على مستوى العالم. والجدير بالذكر، أن أكثر من 36% من شركات فورتشن 1000 يثقون في سيستيجو، مما يبرز خبرتنا الرائدة في الصناعة. علاوة على ذلك، نحن نحافظ على شراكات قوية مع أكثر من 600 شريك نشط.

وقال نحن مدركون أهمية منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فقد قمنا بتوسيع عملياتنا في المنطقة بشكل استباقي. من خلال التحالفات الاستراتيجية والتطورات التكنولوجية الابتكارية، لقد أسهمنا بشكل فعال في مساعدة المؤسسات على تحسين عمليات إدارة دورة حياة الشهادات الخاصة بها، حيث أقمنا شراكات مع كيانات رئيسية مثل هيئة أبوظبي للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا، مصرف قطر الإسلامي في المجال المالي وقطر للبترول في قطاع الطاقة، ومجموعة داماك ومجموعة ماجد الفطيم، في مجالات مثل العقارات والترفيه وإدارة الممتلكات.

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