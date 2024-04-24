«جيسيك غلوبال» يشهد إطلاق أحدث حلول الحماية السيبرانية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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شهد معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك غلوبال 2024) في دبي إطلاق حل «كاسبرسكي نكست» والذي يجمع كلاً من الحماية القوية للنقاط الطرفية، والشفافية، وسرعة حل الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية (EDR)، مع الوضوح والأدوات القوية لحل الاكتشاف والاستجابة الموسعة (XDR). يتوفر هذا المنتج في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبح بإمكان العملاء الآن اختيار أحد ثلاثة مستويات للمنتجات المصممة وفقاً لمتطلبات أعمالهم، وتعقيد بنيتهم التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ومواردهم المتاحة.

وقال أنطون إيفانوف، الرئيس التقني لشركة كاسبرسكي: «نطلق حل الاكتشاف والاستجابة الموسعة الرائد في السوق ونعيد ابتكار عروض منتجات الشركة، بينما نبدأ فصلاً جديداً من تاريخنا كمزود خدمات للشركات. حيث يجعل حل «كاسبرسكي نكست» كلاً من الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية والاكتشاف والاستجابة الموسعة أموراً أكثر بساطة للشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها. إذ إننا نقدم أعلى مستويات الحماية المدعومة بخبرتنا الفريدة لجميع العملاء، بدءاً من أولئك الذين لا يمتلكون ضباط أمن إلكتروني، إلى أولئك الذين يمتلكون فرق الأمن السيبراني الخبيرة. وهدفنا هو السماح للشركات ببناء أنظمة أمن معلومات موثوقة، وفعالة مقابل التكلفة، وبأعلى مستويات الجودة وفق متطلباتها الخاصة».

وقال عماد الحفار، رئيس فريق الخبراء التقنيين لدى كاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط، تركيا، وأفريقيا إنه في خضم مشهد التهديدات السيبرانية دائم التطور، من الضروري أن تمتلك الشركات حل أمن سيبراني شاملاً يمكنها الوثوق به والاعتماد عليه للحماية الفعالة. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، تعمل كاسبرسكي باستمرار على تطوير حلولها لتلبية جميع متطلبات الأمن السيبراني للشركات، وتساعدها على بناء أُطر عمل متينة للأمن السيبراني.

وأضاف الحفار يعد حل «كاسبرسكي نكست» جزءاً من النظام البيئي لمنتجات الشركة الموجهة للمؤسسات، وهو مصمم ليكون متوافقاً بشكل مباشر مع حلول وخدمات كاسبرسكي الأخرى. ومع الطلب المتزايد على حلول الأمن السيبراني الأكثر شمولاً، يمكن للشركات الانتقال بسهولة من مستوى إلى آخر وفق متطلباتها الحالية للأمن السيبراني.

وأشار الحفار إلى التعاون بين الشركة والجهات المعنية في دولة الإمارات، وأن هناك مذكرات تفاهم متعلقة بأمور الأمن السيبراني، وذلك لتبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إلى جلسات تدريبية تتضمن محاضرات للتوعية لكافة أطراف المنظومة التقنية.

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