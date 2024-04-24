«القابضة» تؤسس اتفاقية إطارية للتمويل والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد الكيني

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في أبوظبي، اليوم، عن تبادل مذكرة تفاهم لإنشاء اتفاقية إطارية مع وزارة التخطيط الاقتصادي والخزانة الوطنية في جمهوريا كينيا.

وتهدف الاتفاقية لاستكشاف استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الكيني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في كينيا لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في منطقة شرق إفريقيا ومن المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 5 % - 6% في العام الجاري 2024.

وكانت الدولتان قد توصّلتا في بداية هذا العام إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تتيح للشركاء التجاريين في كلا البلدين الاستفادة من الفرص المشتركة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والتعدين والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «القابضة» (ADQ): «تسهم هذه الاتفاقية بتوطيد العلاقات الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات وكينيا، وتؤكد التزام القابضة بتعزيز الشراكات في الأسواق الرئيسية التي تتمم استراتيجيتنا الاستثمارية، بصورة تتيح للدول الأخرى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والمتنوعة التي توفرها محفظة شركاتنا.

ونأمل أن ينجح استثمارنا بتوفير فرص واعدة تُحقق المزيد من القيمة وتدعم النمو الاقتصادي في كينيا ومنطقة شرق إفريقيا، وتوظّف إمكانات التطوير الكبيرة التي تتمتع بها على النحو الأمثل».

وتعد كينيا من بين الاقتصادات الأكثر ديناميكية في شرق أفريقيا، وكانت من أوائل الدول الأفريقية التي بدأت معها دولة الإمارات محادثات بشأن اتفاق تجاري ثنائي في عام 2022. وفي عام 2023، ارتفعت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكينيا بواقع 26.4% على أساس سنوي، مسجّلة 3.1 مليار دولار أمريكي.

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