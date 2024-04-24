701 مليون درهم أرباح «دبي التجاري» في الربع الأول بارتفاع 21.9%

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق بنك دبي التجاري صافي أرباح ممتازة بعد الضريبة بلغت 701 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 21,9% (مرتفعة بنسبة 33,9% على أساس ما قبل الضريبة) مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023. عزز النمو القوي في القروض والحسابات الجارية وحسابات التوفير النتيجة القوية لصافي إيرادات الفوائد، والتي كانت مدعومة بالدخل غير الممول الذي عوض مصاريف ضريبة الشركات. وواصلت أسعار الفائدة المرتفعة في السوق العالمية المساهمة في تحقيق نتائج قوية لصافي إيرادات الفوائد. وظل النشاط التجاري والثقة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثيرين للإعجاب، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجابية في معظم القطاعات في الفترات المقبلة.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 1.37 مليار درهم بنسبة 10,9% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات، وبلغت المصاريف التشغيلية 315 مليون درهم، مرتفعة بنسبة 9%، وبلغت الأرباح التشغيلية 1,05 مليار درهم مرتفعة بنسبة 11,5%، وبلغ صافي خسائر انخفاض القيمة 287 مليون درهم منخفضاً بنسبة 23,1%، وبلغت ضريبة الدخل على الشركات 69 مليون درهم.

وبلغ الدخل التشغيلي للربع الأول 1,37 مليار درهم، بزيادة قدرها 10,9%، ويعزى ذلك إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 7,9% كنتيجة للنمو الممتاز في القروض والحسابات الجارية وحسابات التوفير مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، والارتفاع القوي في الدخل التشغيلي الآخر بنسبة 18,3%.

وبلغت المصاريف التشغيلية 315 مليون درهم، وكانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالتضخم والاستثمارات المستمرة في الرقمنة والتكنولوجيا ونمو الأعمال والحوكمة والامتثال التنظيمي. وتبقى نسبة التكلفة إلى الدخل رائدة في السوق بنسبة 22,96%.

وبلغ إجمالي الموجودات 131,0 مليار درهم كما في 31 مارس 2024 مرتفعاً بنسبة 1,5% مقارنة بـ 129,0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023.

ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 86,8 مليار درهم بنسبة 4,2% مقارنة بـ 83,3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: " لقد حقق بنك دبي التجاري نتيجة ممتازة تعزى إلى النمو القوي للقروض والحسابات الجارية وحسابات التوفير وارتفاع الإيرادات بالعوائد المتميزة. بلغ صافي أرباحنا بعد الضريبة 701 مليون درهم للربع الأول من عام 2024، أعلى من الفترة المقارنة السابقة بسبب نشاط أعمال العملاء وصافي دخل الفوائد القوي. مازلنا نركز على تنفيذ إستراتيجية البنك طويلة المدى، ونحن في وضع جيد يمكننا من تحقيق أهدافنا الإستراتيجية وأهدافنا المالية في عام 2024 وما بعده.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز