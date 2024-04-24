صندوق المال كابيتال ريت يجمع 180 مليون درهم من خلال إصدار حقوق أولوية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صندوق المال كابيتال ريت، عن استكمال عملية إصدار حقوق الأولوية الأخيرة بنجاح وتحقيق زيادة في حقوق الملكية بلغت 180 مليون درهم، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة على الإصدار. وسوف تسهم هذه الزيادة في تعزيز الوضع المالي للصندوق، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية ما يقارب 540 مليون درهم، إضافة إلى تمويل عمليات الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل في القطاع التعليمي وقطاع الرعاية الصحية من أجل تعزيز محفظة صندوق المال كابيتال ريت، وصنع قيمة مستدامة لمالكي وحدات الصندوق.

وتأتي هذه الزيادة في رأس المال بعد الزخم المكتسب من الصفقة السابقة التي استكملت في ديسمبر 2020، حيث جمع صندوق المال كابيتال ريت آنذاك 350 مليون درهم، رغم صعوبة المناخ الاقتصادي في تلك الفترة. وبالنظر إلى المستقبل، يخطط الصندوق للاستحواذ على أصول تعليمية بقيمة تقديرية تبلغ 400 مليون درهم، ليصل إجمالي قاعدة الأصول إلى ما يقارب 1 مليار درهم، فإن صندوق المال كابيتال ريت يتمتع بالقوة المالية لمواصلة تعزيز قاعدة أصوله.

والآن بعد استكمال إصدار حقوق الأولوية، فسوف يواصل صندوق المال كابيتال ريت دراسة الفرص الاستثمارية، والتركيز على خطط للاستثمار في أحد الأصول التعليمية في الفترة القادمة، إضافة إلى منشأة للرعاية الصحية في وقت لاحق من العام. ويلتزم صندوق المال كابيتال ريت باستراتيجيته الاستثمارية التي سوف تركز على الاستثمارات في الأصول التعليمية وأصول الرعاية الصحية على المدى القريب، مع إمكانية الاستثمار في أصول صناعية مختارة على المدى المتوسط والطويل. كما تضمن استراتيجية الاستثمار أيضاً أن يكون العقار مؤجراً ويدر دخلاً مستداماً على مدى 15 إلى 20 عاماً القادمة.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: شكل إصدار حقوق الأولوية هذا خطوة مهمة في رحلتنا، ويسعدنا استكمالها بنجاح، لا سيما في ظل التحديات التي يشهدها العالم. ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في استراتيجية المال كابيتال ريت الاستثمارية وآفاق النمو المستقبلية. نحن نفخر بأداء الصندوق، ونواصل تركيز جهودنا على توفير القيمة والعوائد لمساهمينا دائماً، كما يتضح من توزيعات الأرباح التي بلغت 7% على أرباح العام المالي 2023. وسوف نوظف رأس المال المتزايد المتاح لنا نتيجة لإصدار الحقوق في تنويع محفظتنا من خلال الاستحواذ على أصول عالية الجودة في مجالي التعليم والرعاية الصحية.

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