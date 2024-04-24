«أمواج» تطلق «ستارلايت بارك» أول مشاريعها العقارية في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت شركة «أمواج» للتطوير العقاري أول مشاريعها العقارية في دبي، مجمع «ستارلايت بارك» السكني بالمنطقة 11 في «ميدان» والمقرر الانتهاء منه والتسليم خلال الربع الثاني من عام 2026.

ويأتي إطلاق هذا المشروع ضمن الخطط الواعدة للشركة بقطاع العقارات بدبي لتطوير ما يزيد على 1.5 مليون قدم مربع من الوحدات السكنية الجديدة خلال العام 2024 وأكثر من 2 مليون قدم مربع قيد الإنشاء بحلول عام 2025، ومنذ العام 2013، كانت مشاريع وأعمال شركة «أمواج» في طليعة التصميم والبناء في قطاع العقارات، حيث قامت بتسليم العقارات السكنية والتجارية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، وشهدت مشاريعها السكنية نجاحاً لافتاً في الجودة الفائقة والابتكار الفريد من نوعه في هذا القطاع.

ويوفر مجمع «ستارلايت» في منطقة التملك الحر 4 وحدات سكنية تتألف من 5 طوابق تحتوي كل منها على 172 شقة، وتتكون الشقق الفاخرة من مساحات واسعة تشمل غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو 3 غرف نوم واسعة لخلق تجربة معيشة مريحة لا مثيل لها، وتتميز المباني بالتصميم المبتكر ومواد البناء عالية الجودة مع وسائل الراحة الشاملة للسكان والمخصصة في كل مبنى.

وأعرب عماد صالح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمواج للتطوير العقاري، عن فخره بإطلاق مشروع «ستارلايت بارك» السكني كأول مشروع لشركة «أمواج» في دبي بعد خبرة واسعة للشركة في قطاع التطوير العقاري تمتد لأكثر من 11 عاماً في أوروبا والشرق الأوسط. وقال: «ركزت الشركة في خطة تطوير هذا المشروع السكني الرائد على تصميم مساحات شاسعة تناسب مختلف احتياجات السكان للمعيشة الراقية وتوفير أعلى مستوى من الراحة والفخامة بأسعار معقولة، إضافة إلى التصميم المعاصر المبتكر ومواد البناء عالية الجودة لضمان تقديم تجربة المعيشة فريدة في قلب دبي».

وأوضح مراد صالح، الرئيس التنفيذي لشركة أمواج للتطوير العقاري: «لقد شهد قطاع العقارات في دبي نمواً مطرداً على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث تحظى دبي بمكانة رائدة عالمياً في هذا القطاع المهم، ولذا حرصت شركة «أمواج» على اعتماد خطط تطوير مشاريع سكنية فاخرة في القطاع العقاري المحلي المزدهر وأولها مشروع «ستارلايت بارك» الراقي، بجانب استراتيجية للاستحواذ وتطوير قطع أراضٍ جديدة في المناطق الجذابة المميزة في دبي».

وقالت عايدة الشهابي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أمواج للتطوير العقاري: «لدى شركة «أمواج» للتطوير العقاري خطط واعدة للارتقاء بمشاريع الإسكان المتوسط في دبي، من خلال توفير مجتمعات سكنية مبتكرة وصديقة للبيئة ترسي معايير جديدة لتجربة المعيشة الراقية.

ومن جهته، علق حسن حجازي، المدير المالي لمجموعة «أمواج» للتطوير العقاري: بفضل القيادة الحكيمة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحظى دبي بمكانة ريادية عالمية في النمو الاقتصادي المستدام، وتستقطب بيئة الأعمال الداعمة المستثمرين من جميع أنحاء العالم الباحثين عن استثمارات موثوقة واعدة، ولذا عملت شركة «أمواج» على إطلاق مشاريعها العقارية في دبي.

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