"غرفة التجارة الدولية" تكرّم "غرف دبي"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت غرفة التجارة الدولية "غرف دبي" لدورها في تطوير "نظام تحول غرف التجارة"، والذي يهدف لتسريع مسار الابتكار لغرف التجارة حول العالم، ويوفر مرجعاً موثوقاً لغرف التجارة للتعامل مع المتغيرات ورفع المرونة والاستباقية في تلبية احتياجات أعضائها.

وقدّم جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، مؤخراً في مقرّ الغرفة بالعاصمة الفرنسية باريس، شهادة التكريم إلى سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وأشاد بالجهود التي تبذلها غرف دبي لإحداث تحول جذري ومبتكر في آليات عمل غرف التجارة حول العالم.

ويعتبر "نظام تحول غرف التجارة"، الذي ابتكرته وطورته غرف دبي، وتم إطلاقه خلال مؤتمر غرف التجارة العالمية الذي عقد في دبي عام 2021، أول نظام عالمي مبتكر يغير أنماط عمل غرف التجارة التقليدية، ويجعلها أكثر قدرة على مواءمة توقعات أعضائها ومجتمعات الأعمال مع المتغيرات والتحديات العالمية في المشهد الاقتصاد العالمي.

ونظمّت غرف دبي منذ عام 2021 حتى الآن 17 دورة تدريبية على "نظام تحول غرف التجارة" شارك فيها 1511 موظفاً ومسؤولاً لـ 638 غرفة تجارة حول العالم.

واعتمد الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية النظام كإطار عمل لغرف التجارة حول العالم لتصميم وتقديم خدماتها لأعضائها ومتعامليها وتدريب موظفيها، وتطبيق الدور المتجدد لغرف التجارة في التحول إلى مؤسسات تقودها البيانات في آلية اتخاذ القرارات والنشاطات.

وبات "نظام تحول غرف التجارة" إحدى الفئات الرئيسية لمسابقة غرف التجارة العالمية والتي تتضمن الآن فئة "أفضل مشروع لتحول غرف التجارة".

وتعد المسابقة جزءاً من مؤتمر غرف التجارة العالمية والجائزة العالمية الوحيدة التي تكرم المشاريع الأكثر ابتكاراً التي تطرحها غرف التجارة حول العالم.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تطلب التحول الديناميكي في احتياجات الأعمال خلال العقد الماضي، والذي تسارع بشكل ملحوظ في أعقاب الجائحة العالمية وجهود التحول نحو الرقمنة، مستوى جديداً من التفاعل بين غرف التجارة وأعضائها، ومن خلال "نظام تحول غرف التجارة"، ترسي غرف دبي معياراً عالمياً مبتكراً ونموذجاً يُحتذى لغرف التجارة في جميع أنحاء العالم". وأضاف "سعداء بمساهمتنا في نقل الأفكار والتجارب المبتكرة من إمارة دبي المميزة إلى العالم في ظل التوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة".

من جانبه، قال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: "ساهم الدور الريادي لغرف دبي بإحداث تحول جذري في نماذج عمل غرف التجارة حول العالم وأرسى معايير جديدة للتميز ضمن مجتمع الأعمال، وهذا محلّ إشادة وتقدير، حيث يساهم نظام تحول غرف التجارة في تمكين الغرف لتحافظ على دورها الفاعل من خلال تعزيز مستويات الابتكار والتعاون والالتزام".

ويستهدف النظام تطوير آليات عمل غرف التجارة وتمكينها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية حسب الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة لأعضائها، حيث يرتكز على أفضل الممارسات العالمية في التفكير والتخطيط والابتكار الذي يستهدف العملاء، والاستراتيجيات المنفتحة على تغييرات جذرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز