دبي ترسخ موقعها وجهة رئيسية لعمالقة صناديق التحوط

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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ترسخ دبي نفسها وجهة صناديق التحوط العالمية بوجود أكثر من 37 شركة تدير أصولاً بقيمة 510 مليارات دولار.

وكشف بحث أجرته مؤسسة «With Intelligence» عن اتجاه مثير للاهتمام، حيث يستمر عدد صناديق التحوط «نادي المليار دولار» التي تُنشأ في دبي، بشكل خاص في مركز دبي المالي العالمي في التفوق على مستويات السوق.

وأضافت المؤسسة أنه مع وجود أكثر من 37 شركة «بقيمة مليار دولار» ومستمرة في الزيادة، والتي تدير جماعياً أصولاً تبلغ 510 مليارات دولار في صناديق التحوط، فقد أرست دبي نفسها بشكل قوي وجهة رئيسية لعمالقة صناديق التحوط ، من بينها، اختارت اثنتا عشرة من أفضل عشرين شركة متعددة الإدارة (multi-managers ) دبي كقاعدة لها.

وقالت المؤسسة، ما الذي يجعل مركز دبي المالي الدولي مغرياً لهذا الدرجة؟ إنه مزيج من العوامل: الوصول غير المسبوق إلى رأس المال العام والخاص، وإطار تنظيمي لا يضاهى، ومنطقة زمنية ملائمة، ووصولاً إلى مجمع كبير للمواهب المتنوعة في الخدمات المالية، واتصالات تنافس أفضل ما في العالم.

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