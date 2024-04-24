دعوة لاختيار «التأمين الشامل» على السيارات للحماية من المخاطر

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت الأجواء المناخية الأخيرة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وجود فجوة حقيقية في عدد لا يستهان به من بوالص التأمين على السيارات، ما أدى إلى تعرض مالكي السيارات لمخاطر غير متوقعة، بالإضافة إلى خسائر مالية هائلة. ما دفع شركة التأمين «بوليسي بازار» Policybazaar.ae، لدعوة سكان الدولة لحماية أنفسهم عبر اختيار بوليصة التأمين المناسبة.

ورغم أن شركات التأمين قد تحتاج لبعض الوقت قبل أن تتمكن من تقييم الوضع على نحو متكامل، إلا أن مثل هذه الأحداث تؤكد الحاجة الملحة لضرورة قيام مالكي السيارات بإعادة تقييم بوالصهم التأمينية، وضمان حماية أنفسهم وسياراتهم من الأضرار الناجمة عن تراكم المياه بسبب زيادة وتيرة الأمطار، إذ باتت الحاجة لضمان السيارات في إطار خطة تأمين شاملة، أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي حين أن التأمين تجاه الغير قد يبدو أقل تكلفة، إلا أنه لا يوفر سوى قدر قليل من الحماية ضد التهديدات الحقيقية التي قد يسببها تراكم المياه.

وقال نيراج جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة Policybazaar.ae: «بصفتنا شركة التأمين الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، فإننا نحث جميع سكان الدولة للتركيز على سلامتهم وضمان أمنهم المالي عبر الاستثمار في بوليصة التأمين الصحيحة والشاملة على السيارات. وندعوهم إلى تجنب التحديات التي قد تسببها مثل هذه الظروف، ونشجع مالكي السيارات على ضمان حمايتهم بشكل كاف ضد المخاطر غير المتوقعة».

وأضاف جوبتا أن التأمين الشامل على السيارات يعد درعاً مالياً حيوياً ضد مجموعة واسعة من المخاطر، ومن المؤكد أن تنامي الظواهر الجوية المتطرفة بشكل متزايد، يعزز أهمية التغطية الشاملة التي لم تعد مجرد رفاهية وإنما ضرورة أساسية لحماية السيارات وسائقيها من المخاطر المتوقعة.

وعلى عكس بوالص التأمين تجاه الغير، تشمل البوالص الشاملة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل تساقط البَرَد أو الأضرار الناجمة عن سقوط وتطاير الحطام أثناء العاصفة. وتوفر هذه التغطية الشاملة راحة البال في مواجهة الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية غير المتوقعة.

على صعيد آخر، وبناء على التحديثات الأخيرة، دعت الشركة السائقين للتأكد من صلاحية بوالصهم التأمينية وتجديدها بمجرد إنتهائها. إذ يؤدي إنتهاء صلاحية بوالص التأمين على السيارات إلى تعريض الأفراد للخطر في حالة وقوع حادث أو إصابة سياراتهم بالأضرار، ما يؤكد أهمية تجديد بوالص التأمين والحفاظ على صلاحيتها بشكل دائم ومستمر.

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