منصور بن محمد يفتتح معرض ومؤتمر «الخليج العالمي لأمن المعلومات»

المصدر: دبي - البيان

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افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال) 2024، أكبر حدث للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بمشاركة أكثر من 750 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، بزيادة نسبتها 50 % عن العام الماضي، وبحضور ما يزيد على 20 ألف شخص من خبراء أمن المعلومات والأمن السيبراني من أكثر من 130 دولة، اجتمعوا في دبي يضمهم هدف واحد وهو مواجهة التهديدات الرقمية في مجال الأمن السيبراني.

وتتواصل فعاليات الدورة الثالثة عشرة على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث يمثل المعرض فعالية مميزة لتعزيز روابط التعاون في مجتمع الأمن السيبراني العالمي، والذي تشير التوقعات بحسب دراسة لشركة فروست آند سوليفان، أنه من المتوقع أن تتضاعف قيمته ثلاث مرات بحلول عام 2030 لتصل إلى 13.4 مليار دولار.

ويستقطب المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، ويستضيفه مجلس الأمن السيبراني، نخبة من أهم الشركات والمؤسسات وعمالقة قطاع التكنولوجيا التي تعود للمشاركة في فعالياته، بما في ذلك: هواوي، وهانيويل، ودو، ومايكروسوفت، وجوجل كلاود سيكيوريتي، إلى جانب شركات الأمن السيبراني الرائدة مثل سباير سولوشنز، وبنتيرا، كلاودفلير، وكاسبيرسكي.

فرص مستقبلية

وشدد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، على أهمية تعزيز التعاون لتطوير مجتمع أكثر مرونة سيبرانية خلال هذه المرحلة الجديدة من التهديدات السيبرانية. وقال: «لا يزال تطور الأمن السيبراني يمثل تحديات وفرصاً جديدة لقادة الصناعة حول العالم، في حين يهدف مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات إلى توفير بيئة إلكترونية آمنة وموثوقة تساعد المنظمات والمؤسسات والأفراد على تحقيق تطلعاتهم.

ويساهم جيسيك جلوبال في تسريع وتوسيع النتائج المحققة نظراً لمكانته باعتباره حلقة وصل تعمل على سد الفجوات في هذا القطاع، وتشجيع النقاشات الرامية إلى تطويره، وتعزيز أطر التعاون الاستشرافي الذي يلعب دوراً حاسماً في مستقبل الخدمات والأصول الرقمية. وفي ضوء التطورات التي تشهدها تقنيات الذكاء الاصطناعي، يعد جيسيك جلوبال 2024 بمثابة منصة محورية تدعم مساعينا المستمرة لبناء مجتمع قادر على التكيف مع التطورات الرقمية، بناءً على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تنمية منظومة راسخة تحمي مصالح الشركات والأفراد على حد سواء».

وقال الدكتور الويسيوس تشيانغ، الرئيس التنفيذي للأمن في شركة هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «يعد جيسيك جلوبال أكبر وأهم حدث للأمن السيبراني في المنطقة، وفيما يحتفي الحدث بدورته الثالثة عشرة فنحن على ثقة بدوره المهم في مواكبة المستجدات واستشراف المستقبل والابتكار».

أول تمرين دولي مباشر

وسيشهد جيسيك جلوبال مجموعة من الفعاليات الحصرية في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك النسخة الافتتاحية من التمرين الدولي للأمن السيبراني، الذي يقدم محاكاة واقعية اختبارية لأنظمة الحماية في المنظمات الممكن استهدافها، ويشهد التمرين مشاركة فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي والاستجابة لحوادث الحاسب الآلي إلى جانب فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني (CSIRT) من أكثر من 100 دولة، لتعزيز الشراكات الدولية والارتقاء بمستويات الأمن السيبراني في العالم.

وتنضم فرق أمن المعلومات من عدة جهات حكومية لأول مرة إلى مسابقة «التقط العلم» الجديدة بالشراكة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، الشريك الحكومي الرسمي للأمن السيبراني لجيسيك جلوبال، في حين تتنافس الشركات الناشئة من جميع أنحاء المنطقة في مسابقة Unlock Pitch المرتقبة ضمن فعاليات GISEC Cyber Stars.

جوائز التميز السيبراني

وتقام النسخة الأولى من جوائز جيسيك للتميز السيبراني التي تنظم بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني والتحالف المتحد للأمن السيبراني، لتكريم أبرز المساهمين وأكثرهم رؤية في صناعة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا.

350 متحدثاً وخبيراً

ويسهم برنامج المؤتمرات المتكامل الذي يجتذب أكثر من 350 متحدثاً خبيراً ومدير أمن تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ما يزيد على 1000 «مخترق أخلاقي» (Ethical Hacker) إلى فعالياته المتواصلة على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «التكيف السيبراني بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي»، للتعريف بالتهديدات العالمية المتزايدة لشبكات الجريمة السيبرانية وإزالة الغموض عن أنشطتها، حيث يقدم المشاركون والمتحدثون أكثر من 300 ساعة من المحتوى الشامل من خلال تسع منصات مختلفة للمؤتمرات وورشات العمل.

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