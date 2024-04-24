«عمومية إعمار للتطوير» تقر توزيع 2.08 مليار درهم

المصدر: دبي – البيان

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وافق مساهمو «إعمار للتطوير» خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، أمس، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 2.08 مليار درهم (567 مليون دولار) عن عام 2023، أي ما يعادل 52 % من رأس المال (حوالي 52 فلساً للسهم الواحد)، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وتمت خلال الاجتماع كذلك الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 عن نشاط إعمار للتطوير ومركزها المالي وتقرير مدقق الحسابات.

وأعلنت «إعمار للتطوير» عن مبيعات عقارية بقيمة 37.4 مليار درهم (10.2 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 22 % مقارنة بعام 2022، ما يصل بقيمة المبيعات المتراكمة إلى مستوى قياسي بقيمة 57.1 مليار درهم (15.5 مليار دولار)، والتي سيتم تسجيلها كإيرادات في السنوات المقبلة. وفي عام 2023، وأعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 11.9 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) وصافي أرباح قدره 6.6 مليارات درهم (1.8 مليار دولار) وهو ما يعكس نمواً بنسبة 74 % مقارنة بعام 2022.

وقامت شركة إعمار للتطوير بتسليم أكثر من 12,000 وحدة سكنية في عام 2023 في مواقع مميزه، بما في ذلك دبي هيلز استيت، ودبي كريك هاربر، ووسط مدينة دبي، وإعمار بيتشفرونت، والمرابع العربية، وإعمار الجنوب. كما قامت «إعمار» بتسليم أكثر من 70,000 وحدة سكنية في الإمارات العربية المتحدة حتى ديسمبر 2023، مع أكثر من 25,500 وحدة سكنية قيد التطوير حالياً في الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد العبار: «النجاح الذي حققته «إعمار للتطوير» في عام 2023 يعد دليلاً واضحاً على نهجنا التشغيلي المتميز والإقبال الكبير على منتجاتنا الرائدة، ما يمكننا من تحسين وتعزيز أدائنا بشكل مستمر. وفي عام 2024، نسعى لإطلاق مزيد من العقارات والمشاريع الجديدة الطموحة». وأضاف: «نمونا المستمر على أساس سنوي وارتفاع ربحيتنا يعودان بشكل مباشر إلى الدعم الثابت من مساهمينا، والإدارة الحكيمة، وفريق عمل ذي كفاءة عالية. كما يبرز تفانينا في تقديم قيمة استثنائية للمساهمين، ودورنا المحوري في تعزيز النشاط الاقتصادي في دبي أساس علامتنا التجارية المرموقة المبنية على الثقة والجودة».

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