مركز دبي للأمن الإلكتروني يطلق حزمة مشاريع ومبادرات

المصدر: دبي - وام

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أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني حزمة من المشاريع المبتكرة والسياسات الرامية إلى تعزيز معايير الأمن الرقمي في الإمارة وتتماشى مع قيم مؤشر دبي للأمن الإلكتروني في الارتقاء بالمنافسة بين الجهات الحكومية وتقدمها في مجال الأمن الإلكتروني.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات العالمي «جيسيك جلوبال 2024» بنسخته الـ 13 التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر لغاية 25 أبريل الجاري.

وقال عامر شرف المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي الإلكتروني، إن المركز يقوم بدور مركزي في تأمين البيئة الرقمية لإمارة دبي، وتوفير الظروف الملائمة بما يسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الجاذبية الاستثمارية للإمارة انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية.

ولفت إلى السعي لتعزيز التفاعل مع الشركاء الإقليميين والعالميين من خلال الاطلاع على ما لديهم من تجارب من جهة، وعرض ما لدى دبي من إنجازات يمكن الاستفادة منها من جهة أخرى. وفي هذا السياق يأتي إطلاق مجموعة من المبادرات المهمة ومنها مشروع «أساس» الذي يشكل مبادرة نوعية تعمل على توفير معلومات وافية وموثوقة تساعد على فهم عمليات التدقيق والتأكيد ورصد التهديدات السيبرانية.

ومن المبادرات التي يعرضها المركز معيار أمن الاتصالات الذي يعكس الممارسات الأساسية في مجال أمن المعلومات، والتي يتعين على مقدمي خدمات الاتصالات اعتمادها لضمان تأمين الحد الأدنى من متطلبات ضوابط أمن المعلومات في قطاع الاتصالات. ويهدف هذا المعيار إلى ضمان المستوى المناسب من السرية والنزاهة والتوافر للمعلومات الهامة التي يتم التعامل معها لدى مقدمي خدمات الاتصالات. ويعرض المركز سياسة أمن الحوسبة السحابية التي تم تطويرها بما يحدد المتطلبات الأمنية التي يجب على مزودي خدمات الحوسبة السحابية الالتزام بها.

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