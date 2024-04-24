أحمد بن محمد: التزامنا غير محدود بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والأعمال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عدداً من أبرز قادة ومسؤولي العلامات التجارية العالمية، حيث اطلع سموه على مستجدات المشهد العالمي لقطاع التجزئة، وأحدث الاتجاهات والمتغيرات في سلوكيات المستهلكين والتسهيلات المتنوعة التي توفرها دبي لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة، مؤكداً سموه حرص دبي على تهيئة كافة الظروف الداعمة التي تمكن مختلف قطاعات الأعمال، ومنها قطاع التجزئة، من تحقيق أعلى مستويات النمو.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة الرابعة من قمة التجزئة، التي انطلقت أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بفندق أتلانتس في دبي، بمشاركة واسعة تخطت أكثر من 800 مشارك يمثلون قادة ورؤساء أهم العلامات التجارية العالمية من أكثر من 50 دولة حول العالم، وأكثر من 80 متحدثاً مرموقاً.

وتعتبر قمة التجزئة، التي تُنظم بالتعاون مع غرف دبي، إحدى أهم الفعاليات العالمية التي تستضيفها دبي، وتناقش مستقبل وديناميكيات قطاع التجزئة العالمي، والتوجهات الحالية التي ترسم الأنماط الاستهلاكية، والتقنيات الحديثة التي تعزز تجارب العملاء.

ركائز اقتصاد دبي

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «يشكل قطاع التجزئة إحدى أهم ركائز اقتصاد دبي الذي يتميز بالتنوع والحيوية، وحريصون على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التجزئة من خلال ضمان بيئة تنافسية تسهل ممارسة الأعمال، وترسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للعلامات التجارية المرموقة والناشئة حول العالم».

وأضاف سموه: «تجمع دبي أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة في قطاع التجزئة...، فرؤية قيادتنا واضحة... ورسالتنا اقتصادية بامتياز... والتزامنا غير محدود بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والأعمال والتجارة».

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بموقع «إكس»: «التقيت عدداً من المسؤولين التنفيذيين وقيادات العلامات التجارية العالمية المشاركين في قمة التجزئة في دبي التي تستقبل 800 شخصية من 50 دولة لمناقشة مستقبل هذا القطاع عالمياً... رؤية قيادتنا واضحة والتزامنا غير محدود بدعم نمو مختلف قطاعات الأعمال وترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

بيئة محفزة

وقال فيصل جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «ملتزمون وفق أولوياتنا الاستراتيجية بتحسين البيئة المحفزة لنمو الأعمال بالإمارة، واستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية على اختلاف مجالاتها إلى دبي. وتعتبر قمة التجزئة جزءاً أساسياً من جهودنا لتعزيز مكانة دبي على الخارطة الاقتصادية العالمية بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) والأولويات الاستراتيجية لغرف دبي».

تنافسية عالمية

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن مبيعات التجزئة في الإمارات ارتفعت خلال العام 2023 بنسبة 6 % وفق بيانات «يورومونيتر» لتبلغ قيمتها حوالي 230 مليار درهم، مع توقعات بتحقيق مبيعات التجزئة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.7 % خلال الفترة 2023 – 2028، لتبلغ قيمة مبيعات التجزئة في الدولة 275 مليار درهم بحلول عام 2028.

وأشار إلى الدور المتنامي للتجارة الإلكترونية، حيث يتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10 % خلال الفترة 2023 – 2028، لتبلغ قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة أكثر من 42.1 مليار درهم في العام 2028، مؤكداً أن غرف دبي تدعم قطاع التجزئة بمختلف أنشطته، وحريصة على الارتقاء بتنافسيته العالمية.

فرص كبيرة

من جهته، أشار جاري ثاتشر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لقمة التجزئة، إلى فرص التعاون الكبيرة التي يوفرها الحدث، وقال: تلعب قمة التجزئة دوراً مهماً في دفع عجلة التطور والتميز ضمن قطاع التجزئة. نثق بقدرتنا على رسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع التجزئة من خلال برنامج أعمالنا الغني الذي يشهد مشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين. يسرّنا النجاح الذي حققه اليوم الأول من الفعالية، ونتطلع لاستكمال هذا النجاح في اليوم الثاني الذي يوفر العديد من الرؤى القيّمة وفرص التواصل المميزة.

وتستضيف قمة التجزئة 2024، التي تنظم بالتعاون مع غرف دبي، جلسات حوارية مؤثرة لتوفير أهم وجهات النظر العملية التي من شأنها دعم نمو قطاع التجزئة. وتتمحور أجندة القمة حول ثماني ركائز أساسية تشمل: الذكاء الاصطناعي، والتجزئة التقليدية، والبيانات، والتحول الرقمي، والاقتصاد الكلي، وسلاسل التوريد، والاستدامة والأخلاقيات، والمواهب.

وشهدت القمة في اليوم الأول مشاركة العديد من المتخصصين في القطاع من شركات عديدة، بما فيها شركة جي دي سبورتس، ومجموعة أباريل، وأمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة ايوا للعدسات والنظارات، ومجموعة الشايع، وشركة ستوك إكس، ومجموعة ماجد الفطيم، وإيباي، وشركة نيوهاوس، ومجموعة الأزياء العالمية إيه دبليو دبليو جي، وشركة جي أم جي، وشركة يونيليفر برستيج، ومجموعة شلهوب، وعلامة إنجلوت، وشركة فينتشي، وفوغ للأعمال وغيرهم من الشركات الرائدة.

قيادات نسائية

وتضمنت أبرز الأنشطة على أجندة القمة في يومها الأول، فعالية المرأة في قطاع التجزئة، في إطار توفير القمة لمنصة تحتفي بدور المرأة وإنجازاتها في القطاع، حيث شهدت الفعالية مشاركة قيادات نسائية في قطاع التجزئة تحدثن عن تغلبهن على التحديات التي واجهتهن في أعمالهن، وتحقيقهن إنجازات بارزة تركت بصمة مؤثرة في القطاع.

وتقدم القمة للحضور على مدار يومين أكثر من 35 جلسة تفاعلية مخصصة لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع. وتتناول الجلسات مجموعة متنوعة من القضايا، بدءاً من التجارب متعددة القنوات وأحدث الابتكارات الرقمية، ووصولاً إلى التغير في توجهات المستهلكين والتنوع والفرص الواعدة في القطاع والتجارة المستدامة، إلى جانب أثر الذكاء الاصطناعي على مشاركة المستهلكين. كما توفر القمة تطبيقاً للهواتف المحمولة يسهّل فرص التواصل بين الحضور.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز