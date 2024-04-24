«كور إنترناشيونال» تعلن عن استثمارات ومشاريع جديدة بـ 5 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة «كور انترناشيونال القابضة»، نيتها ضخ استثمارات إضافية بقيمة خمسة مليارات درهم من خلال الشركات التابعة لها، وذلك في مشاريع جديدة بدولة الإمارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة، للاستفادة من الفرص المتنامية والتسهيلات المميّزة التي تقدّمها الدولة.

وأكد الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة أن الحزم الاستثمارية الجديدة، تأتي لإثراء المحفظة الاستثمارية للمجموعة بالقطاعات الرئيسية، والمتمثلة بمجالات التعليم، والتطوير العقاري، وإدارة الأصول المالية. وأضاف: «نحن لا نسعى إلى تحقيق النمو فقط، وإنما نعمل على رسم معايير جديدة في التميّز عبر الاستثمارات طويلة الأجل، وبما يعود بالنفع الأكبر على المستثمرين والشركاء والمجتمعات التي نخدمها وبالأخص دولة الإمارات، مشدداً الحرص على أن يمثل كل استثمار جديد مساهمة حقيقية في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031».

من جهته، قال هاني صبري، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الاستثمار بقيمة خمسة مليارات درهم، يمثل زيادة كبيرة باستثمارات المجموعة في قطاع التعليم والنشر العلمي من خلال الذراع التعليمية للمجموعة. ويتمثل هذا الاستثمار بالتوسع في برامج التعليم بكافة مراحله المقدمة بدولة الإمارات. وأضاف: «نتطلّع إلى التوسع الإقليمي وكذلك التوسع في مجال النشر العلمي الإلكتروني، وهي إحدى الصناعات سريعة التطور حيث قدر حجم مبيعاتها العالمية إلى 19 مليار دولار سنوياً».

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى التوسع في التطوير العقاري من خلال شركة «آرا» للتطوير العقاري، الذراع العقارية للمجموعة، عن طريق الاستثمار وتملّك الأراضي بالإمارات وخارجها بغرض تطويرها، وكذلك إدارة المشاريع العملاقة والتي تهدف إلى إنشاء مجتمعات جديدة متكاملة إلى جانب دراسة التوسع الإقليمي وخاصة في السوق السعودي.

ولفت إلى أن الاستثمار في مجال الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة يعد أحد استراتيجيات المجموعة لما يمثله من أهمية بالغة، مؤكداً على استمرار المجموعة في تقديم خدمة إدارة الأصول والاستشارات المالية والاستثمارات الخاصة وذلك عن طريق ذراعها للخدمات المالية والمسجلة بسوق أبوظبي العالمي، وهو المجال الذي تتوقع المجموعة نموه بصورة كبيرة.

وقال: يبقى الاستثمار في أسواق رأس المال أحد الأنشطة الرئيسية للمجموعة من خلال شركة الوقن كابيتال وهي الذراع الاستثمارية للمجموعة، ونعمل من خلال الاستثمار طويل الأمد في شركات المساهمة العامة بصورة شريك استراتيجي على المساهمة بشكل أكبر في تطويرها والنهوض بنشاطها، كما تعكف المجموعة حالياً على دراسة بعض الفرص والشراكات الاستثمارية.

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