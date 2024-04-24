«إمكان» تطلق أول جزيرة للحياة والسياحة الصحية في منطقة الجرف الساحلية

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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بدأت شركة «إمكان» تطوير جزيرة «شا الإمارات» في منطقة الجرف الساحلية كأول مشروع من نوعه يجمع ما بين الاستثمار العقاري ومرافق الحياة الصحية والعلاجية وفق الرئیس التنفیذي للشركة المھندس سویدان الظاھري، والذي أكد ريادة المشروع كوجهة أولى للسياحة العلاجية استناداً للمقومات السياحية التي يتمتع بها الموقع والخبرة التي تتمتع بها علامة عيادات «شا» الصحية.

وأوضح الظاهري بأن الشركة حالياً في مرحلة الأعمال التمهيدية في الجزيرة والتي من المنتظر استمرارها لمدة 3 أشهر قبل البدء في مراحل الأعمال الإنشائية خلال شهر يوليو المقبل، حيث من المنتظر أن تستمر مرحلة الإنشاءات لمدة عامين حتى إنجاز المشروع في عام 2026. وستضم الجزيرة المطورة عدة مشاريع للجمع بين المرافق الاستثمارية العقارية ووحدات الحياة الصحية حيث سيتم توفير حوالي 137 وحدة عقارية تضم 86 فیلا إلى جانب حزمة أخرى تضم 49 شقة ووحدتين «بنتھاوس».

وقال رئيس التسويق والمبيعات بالشركة رائد الحداد بأن وحدات الاستثمار العقاري ستطرح بنظام التملك الحر. ووفق الحداد تبدأ الشركة اليوم في طرح الوحدات أمام المستثمرين وبمساحات للشقق تبدأ من 150 متراً إلى جانب مساحات مختلفة.

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