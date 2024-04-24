مجلس الأعمال الكويتي يدعم قمة (AIM) للاستثمار في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يشارك مجلس الأعمال الكويتي بدبي في فعاليات الدورة الـ13 من قمة (AIM) للاستثمار 2024 كشريك داعم للقمة، التي من المقرر عقدها تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً»، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويسعى المجلس من خلال شراكته مع القمة إلى تعزيز سبل العمل المشترك، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية العالمية، من خلال استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في قطاع الأعمال وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توسعة نطاق التعاون ليشمل بحث التحديات التي تواجه القطاع في الأسواق والخروج بحلول مبتكرة للتصدي لها.

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