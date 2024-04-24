«الاتحادية للضرائب» تنظم ورشة العمل الثانية لتوعية الشركات الصغيرة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تستكمل الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ فعاليات وبرامج التوعية المتخصصة التي تستهدف مختلف الفئات والجهات المعنية بتطبيق ضريبة الشركات، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، وجهودها المستمرة في توفير الدعم المعرفي للخاضعين للضريبة من خلال التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال، لتمكينهم من الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وأعلنت الهيئة في بيان صحفي عن تنفيذ ورشة العمل الثانية المُخصّصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنجاح في إمارة رأس الخيمة، وأوضحت أن هذه الورشة تأتي ضمن المرحلة الثانية من حملة التوعية بضريبة الشركات التي أطلقتها الهيئة في فبراير الماضي، وتستند إلى النجاح الكبير والاهتمام الواسع الذي لاقته ورشة العمل الأولى والمماثلة التي عُقدت في العاصمة أبوظبي.

وشهدت الورشة الثانية في رأس الخيمة إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم نحو 200 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث ركّزت على إيضاح ومناقشة «التزامات وتسهيلات الأعمال الصغيرة بموجب قانون ضريبة الشركات».

وأكدت الهيئة أن إطلاق المرحلة الثانية من حملة التوعية بضريبة الشركات جاء في إطار الاستراتيجية المُتكاملة التي انتهجتها الهيئة لضمان سهولة ودقة الامتثال لضريبة الشركات ومساعدة دافعي الضرائب والفئات المعنية على فهم التزاماتهم بموجب قانون ضريبة الشركات وتعزيز الوعي الضريبي والامتثال الذاتي.

وقالت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب: «إن مشاركة آلاف الشركات والجهات المعنية بتطبيق ضريبة الشركات والقطاع الضريبي بشكل عام في ورش العمل الحضورية والافتراضية التي نظمتها الهيئة منذ العام الماضي تعكس اهتمام قطاعات الأعمال، وحرصهم على الاستعداد للالتزام التام بتطبيق قانون ضريبة الشركات».

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