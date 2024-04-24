92 % من رواد الأعمال في الإمارات يتبنون التكنولوجيا

المصدر: دبي- البيان

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كشفت شركة GoDaddy عن نتائج تقرير استطلاع الرأي لعام 2024، حيث أشارت إلى أن رواد الأعمال في دولة الإمارات يتمتعون بخبرة جيدة في عالم الأعمال، ويتطلعون لتأسيس شركات صغيرة، إلى جانب امتلاكهم نظرة إيجابية حول سبل استخدام التكنولوجيا في عالم الأعمال حيث يتبنى 92% من رواد الأعمال في الإمارات التكنولوجيا.

وأظهرت النتائج أن فئة الشباب تمثل الشريحة الأكبر من رواد الأعمال في دولة الإمارات، حيث يندرج 64% منهم في فئة جيل الألفية (بين 25 و39 عاماً)، ليتجاوزوا نسبة فئة جيل ستينيات وثمانينيات القرن الماضي(جيل X) (بين 40 و54 عاماً) البالغة (48%)، ونسبة الجيل Z(بين 18 و24 عاماً) (50%)، وجيل ما قبل الألفية (55 عاماً فأكثر) (50%). كما أظهرت بيانات الاستبيان تنوع دوافع المشاركين لريادة الأعمال.

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