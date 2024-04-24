«دوموتكس الشرق الأوسط» ينطلق في دبي بمشاركة 100 علامة

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت بدبي فعاليات معرض دوموتكس الشرق الأوسط 2024 رسمياً في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يركز على الابتكار والتميز في صناعة الأرضيات وجذب القادة والشخصيات الرائدة في هذا المجال.

وافتتح الحدث داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، الذي قام بجولة في قاعات المعرض، وحرص على التواصل مع المشاركين البارزين في الصناعة واستكشاف المعروضات المتنوعة. ويجتذب المعرض باعتباره الحدث الأول المخصص لصناعة أغطية الأرضيات، والذي يستمر حتى 25 أبريل، أكثر من 100 علامة من روّاد الصناعة، مسلّطاً الضوء في الوقت نفسه على أحدث الاتجاهات في تكنولوجيا الأرضيات والاستدامة والتصميم. ويشهد المعرض تقديم سجادة بمساحة 600 متر مربع من شركة عظيم سيلك، إلى جانب مجموعة من السجاد اليدوي التراثي بقيمة تفوق 500 مليون دولار.

ويشهد الحدث مشاركة لافتة للمخططين والمهندسين المعماريين والمصممين الداخليين ومصممي الديكور وشركات البناء والمصنّعين والموزعين وشركات الآلات والمستثمرين العقاريين، مما يعكس جاذبية الحدث وأهميته الواسعة.

وقال داوود الهاجري: يُسعدني أن أكون في دوموتكس الشرق الأوسط 2024، الحدث الرائد الذي يجسّد روح الابتكار والتميز. وأكد أن التعاون أمر أساسي للنظام التجاري المزدهر في دبي. وقال إن المجموعة المتنوعة من المنتجات المعروضة مثيرة للإعجاب، وتسلّط الضوء على الدور البارز للمعرض في تسهيل اتفاقيات الأعمال الكبرى، ولا سيما في ضوء المشاريع العقارية العديدة الجارية حالياً في المنطقة، والتي تقدم للمشترين خيارات وفرصاً متنوعة.

وقالت سونيا فيديل كاستيلانو، المدير العالمي لدوموتكس في شركة دويتشه ميسه: الاهتمام الكبير من العارضين والحجز الكامل لمساحة العرض لدينا قبل وقت طويل من الحدث، يعكس الديناميكيات النابضة بالحياة لصناعة الأرضيات والأهمية الاستراتيجية لدبي كمركز تجاري. يُعد معرض دوموتكس الشرق الأوسط فعالية محورية لعرض الابتكارات وتعزيز التعاون الصناعي الكبير وتحديد الاتجاهات. كما يوفر هذا الحدث للشركات منصة رائدة لعرض مهاراتها الحرفية على مستوى العالم، بما يتوافق مع أحدث اتجاهات نمط الحياة، ومشاركة رؤى الصناعة القيمّة التي نتطلع إليها، ونحن نتطلّع قُدماً لتقديم معرض ناجح والمزيد من المساهمة في نمو هذه الصناعة.

ومن أبرز فعاليات هذا العام، يبرز المعرض الخاص لشركة هيريتيج كاربت من غانبارينيا. التي كشفت عن 45 سجادة أثرية يدوية الصنع لم يتم عرضها من قبل، تمّ التركيز فيها على الفن الشرق أوسطي والإسلامي. كما يضم العرض المئات من قطع السجاد الرائع من مجموعة غانبارينيا، الأكبر من نوعها من حيث الكمية والنوعية على مستوى العالم. كما قدمت الشركة أيضاً معرضاً للسجاد العتيق المصنوع يدوياً بجودة الأعمال التي تُعرض في المتاحف، تصل قيمتها لأكثر من 500 مليون دولار، وهذا بحد ذاته يشكّل حدثاً يجتذب عشاق الفن والثقافة في جميع أنحاء العالم.

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