«الثريا» توقع اتفاقية تعاون لتوفير حلول متطورة للتشفير والأمن السيبراني

المصدر: أبوظبي – البيان

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وقعت شركة الثريا للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، التابعة لمجموعة الياه سات للاتصالات الفضائية اتفاقية مع شركة CYSEC الأوروبية للأمن السيبراني والمتخصصة في قطاع الفضاء، بهدف توفير الأمن السيبراني المعزز وحماية التشفير لقاعدة عملاء خدمات البيانات الحالية.

وتأتي هذا الشراكة، التي تم توقيعها خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الأقمار الصناعية 2024 في واشنطن، في إطار الجهود الحثيثة لتوفير حل متطور للقطاعات التي تتطلب خدمات بيانات آمنة وموثوقة. وبموجب الاتفاقية ستتمكن شركة الثريا من ضم حلARCA Satcom الخاص بشركة CYSEC مع خطة خدمات البيانات الحالية لديها، ما يسهم في تعزيز وتنويع باقة خدماتها للعملاء الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من الحماية الإلكترونية. والحل معتمد من الهيئة الفيدرالية الامريكية لمعايير معالجة المعلومات.

ويكتسب توفر الاتصال المستمر والموثوق أهمية بالغة لمختلف القطاعات والحكومات والمواقع النائية والصناعات الثقيلة الأساسية، إضافة إلى التطبيق الآمن لخدمات إنترنت الأشياء.

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