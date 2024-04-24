«نتورك إنترناشيونال» تحصل على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «نتورك إنترناشيونال إل إل سي» (الشركة)، عن حصولها على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الأمر الذي سيمكنها من تقديم دعم أكبر لمنظومة الدفع الرقمي المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويجسد هذا الترخيص إنجازاً مهماً في مساعي «نتورك إنترناشيونال» لدعم قطاع التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية بشكل أفضل والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، حيث ستمكّن الشركة شركاءها وعملاءها من إصدار بطاقات الدفع المسبق وتوفير المحافظ الرقمية، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

وكان المصرف المركزي قد أصدر نظام تسهيلات القيم المخزنة في عام 2020 كجزء من مساعي دولة الإمارات لمواكبة تطورات قطاع المدفوعات مع مواصلة التركيز على تعزيز مرونة القطاع لضمان حماية المستهلكين.

وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال»: «نشكر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على ثقته بقدراتنا على إثراء وحفز الاقتصاد الرقمي بدولة الإمارات من خلال منحنا ترخيصاً لإصدار منتجات ذات قيمة مخزنة. وباعتبارنا مؤسسة محلية ورائدة في حلول الدفع، فإننا نتطلع إلى لعب دور أكبر في تطوير الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تمكين الشركات والاقتصادات».

ومن جهته، قال نافنيت ديف، العضو المنتدب والرئيس المشارك لمعالجة المدفوعات في الشرق الأوسط لدى «نتورك إنترناشيونال»: «سنستفيد من هذا الإنجاز لمواصلة دعم سلامة وإنتاجية وأمن منظومة الدفع الرقمي في دولة الإمارات، مع العمل على توسيع نطاق الشمول المالي، وتسريع التحول نحو الاقتصاد غير النقدي».

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