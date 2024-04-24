«إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» يستحوذان على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.501 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.790 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و711.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية أمس، سيولة بنحو 1.3 مليار درهم موزعة بواقع 974.9 مليون درهم في سوق أبوظبي، و329.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 418 مليون سهم عبر تنفيذ 27.4 ألف صفقة.

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4150 نقطة، بدعم أسهم قطاعي العقارات والخدمات الاستهلاكية، ليغلق مؤشر السوق عند 4166.32 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.03 %. واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» على نحو نصف سيولة سوق دبي المالي بقيمة جاوزت 156.2 مليون درهم، يعادل نسبة 47.5 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 329.1 مليون درهم. وقاد سهم «سلامة» ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 4.9 %، وصعدت في سوق دبي أسهم دبي التجاري 3.5 %، وتعليم القابضة 3.3 %، وبنك السلام- البحرين 2 %، والخليج للملاحة 1.7 %، وإعمار العقارية 0.96 %.

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9051.38 نقطة، متراجعاً 0.27 %. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 202.9 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 92.5 مليون درهم، ثم «فينكس كروب» بسيولة 77.1 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة، بالمز الرياضية 9.5 %، وفودكو الوطنية 8.9 %، والخليج اﻻستثمارية 8.3 %، وحياة للتأمين 7.1 %.

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