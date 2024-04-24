اتفاقية لدعم التعاون الإماراتي المغربي في مجال التأمين وإعادة التأمين

المصدر: دبي- البيان

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وقعت جمعية الإمارات للتأمين والجامعة المغربية للتأمين اتفاقاً لدعم التعاون المشترك في مجال التأمين وإعادة التأمين وذلك خلال مشاركة وفد جمعية الإمارات للتأمين برئاسة خالد البادي – رئيس مجلس الإدارة وممثل سوق التأمين لدولة الإمارات في فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الدار البيضاء للتأمين التي عقدت مؤخراً.

وقع الاتفاقية من جانب جمعية الإمارات للتأمين خالد البادي ووقعها من جانب الجامعة المغربية للتأمين رئيس الجامعة محمد حسن بن صالح.

ورحب البادي بهذا التعاون المشترك والذي يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة متمنياً للجانبين كل التوفيق والنجاح لما فيه خير وصالح قطاع التأمين بين البلدين.

وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى إيجاد إطار عام للأولويات الأساسية للعمل المشترك بين الجانبين في ميادين التطوير والتعاون في فروع التأمين المختلفة وبموجب نصوص الاتفاق يعمل الطرفان على تنمية وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين كما يحث الطرفان المؤسسات والمراكز والهيئات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين على دعم الصلات وتبادل الخبرات والزيارات بينهما من خلال العديد من الوسائل من بينها المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي تعقد في كلا البلدين والتعاون في مجال وضع البرامج والمناهج التي تفعل عمل مؤسسات التأمين وإعادة التأمين.

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